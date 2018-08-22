«Как женить холостяка»: Рецензия Киноафиши

Два циничных одиночества

Линдси (Вайнона Райдер) и Фрэнк (Киану Ривз) познакомились в аэропорту. И знакомство было не из приятных, молодые люди сразу же проявили себя не с самой лучшей стороны: она слишком навязчива и болтлива, он же наглый донельзя, мелочный и эгоистичный. Вот только их пути не спешат расходиться в разные стороны. Разговорчивая девушка и самовлюбленный мужчина летят в самолете рядом на одну и ту же свадьбу. На месте их ожидает смежный номер в гостинице, да и на каждом торжественном мероприятии новые знакомые будут проводить время за одним столиком.

Кадр из фильма «Как женить холостяка»

«Как женить холостяка» ‒ очередной пример метаморфоз названия фильма в России, пусть ему и далеко до «Конченой». По большому счету, речь в разговорной комедии «Destination Wedding» Виктора Левина идет не совсем о том, как приручить закоренелого холостяка, и героиня Вайноны Райдер не бегает за Фрэнком в исполнении Киану Ривза, ловко используя последние уловки заядлых обольстительниц, так что российское название немного может сбить с толку. «Как женить холостяка» ‒ фильм о двух одиночествах с огромными тараканами в голове. У Виктора Левина люди, свыкшиеся со своей одинокой жизнью, вынуждены со стороны наблюдать за чужим счастьем на чужой свадьбе.

Кадр из фильма «Как женить холостяка»

«Как женить холостяка» представляет собой бесконечный поток комментариев Линдси и Фрэнка, комментариев циничных, острых, болезненных и остроумных. И как иногда случается, когда жизненной мудростью пытаются поделиться люди, травмированные и выстроившие мало-мальски устойчивую систему баррикад от внешнего мира, в их репликах рука об руку идут жалость к себе, примесь обозленности на всех и вся и желание быть любимыми. Слушать замечания Фрэнка и Линдси как минимум любопытно, как максимум их надо записывать и постить в социальных сетях, хвастаясь умудренностью жизненным опытом, модной циничностью, прикрывая по-детски доверчивый взгляд на мир и веру в любовь с первого взгляда и на всю жизнь.

Кадр из фильма «Как женить холостяка»

«Как женить холостяка» удачно комбинирует в себе сантименты и едкие наблюдения за отношениями. К тому же достаточно высокие возрастные ограничения здесь не просто так, главные герои ленты за словом в карман не лезут. Виктор Левин снял комедию, в которой юмор не такой дерзкий и безбашенный, как в похождениях «Дэдпула» или вторых «Стражах Галактики», но меткий, да и не застревает ниже пояса, как в веренице голливудских ромкомов об отношениях, неожиданно свалившихся на плечи истосковавшихся по счастью одиночек, что подчас носят маски пикаперов. С другой стороны, «Как женить холостяка» будет поживее фильмов Вуди Аллена, к примеру, где главные герои тоже подчас умны и показательно циничны.

Кадр из фильма «Как женить холостяка»

Правда, ждать от фильма Виктора Левина отполированной красоты лент того же Вуди Аллена не стоит. В «Как женить холостяка», конечно, есть симпатичные крупные планы, но фильм во многом держится на актерской игре и способности Киану Ривза и Вайноны Райдер не потонуть в пучине текста и сохранить серьезность в моментах комичных в своей неловкости. Собственно, на актерах внимание и сфокусировано, и любоваться рассветами и закатами никто не собирается. Ривз непринужденно изображает жертву личной жизни сильной женщины, которой пришлось жить не с самыми адекватными мужчинами. В героине Вайноны Райдер с легкостью угадываются черты всех четырех подруг из «Секса в большом городе».

Кадр из фильма «Как женить холостяка»

«Как женить холостяка» не сдерживает себя и щедро разбрасывается мудростями об отношениях, но не скрывает того, что под маской заядлых циников подчас скрываются самые ранимые романтики, стесняющиеся своих чувств и не умеющие красиво ухаживать. При этом в фильме Виктора Левина нет зубодробильной слащавости и напыщенной серьезности, у режиссера получилось легкое непритязательное ироничное кино о людях, сполна познавших прелесть и тяжесть одиночества.

Елена Громова

В российском прокате с 30 августа 2018 года

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