«Как женить холостяка»: Рецензия Киноафиши
Линдси (Вайнона Райдер) и Фрэнк (Киану Ривз) познакомились в аэропорту. И знакомство было не из приятных, молодые люди сразу же проявили себя не с самой лучшей стороны: она слишком навязчива и болтлива, он же наглый донельзя, мелочный и эгоистичный. Вот только их пути не спешат расходиться в разные стороны. Разговорчивая девушка и самовлюбленный мужчина летят в самолете рядом на одну и ту же свадьбу. На месте их ожидает смежный номер в гостинице, да и на каждом торжественном мероприятии новые знакомые будут проводить время за одним столиком.
«Как женить холостяка» ‒ очередной пример метаморфоз названия фильма в России, пусть ему и далеко до «Конченой». По большому счету, речь в разговорной комедии «Destination Wedding» Виктора Левина идет не совсем о том, как приручить закоренелого холостяка, и героиня Вайноны Райдер не бегает за Фрэнком в исполнении Киану Ривза, ловко используя последние уловки заядлых обольстительниц, так что российское название немного может сбить с толку. «Как женить холостяка» ‒ фильм о двух одиночествах с огромными тараканами в голове. У Виктора Левина люди, свыкшиеся со своей одинокой жизнью, вынуждены со стороны наблюдать за чужим счастьем на чужой свадьбе.
«Как женить холостяка» представляет собой бесконечный поток комментариев Линдси и Фрэнка, комментариев циничных, острых, болезненных и остроумных. И как иногда случается, когда жизненной мудростью пытаются поделиться люди, травмированные и выстроившие мало-мальски устойчивую систему баррикад от внешнего мира, в их репликах рука об руку идут жалость к себе, примесь обозленности на всех и вся и желание быть любимыми. Слушать замечания Фрэнка и Линдси как минимум любопытно, как максимум их надо записывать и постить в социальных сетях, хвастаясь умудренностью жизненным опытом, модной циничностью, прикрывая по-детски доверчивый взгляд на мир и веру в любовь с первого взгляда и на всю жизнь.
«Как женить холостяка» удачно комбинирует в себе сантименты и едкие наблюдения за отношениями. К тому же достаточно высокие возрастные ограничения здесь не просто так, главные герои ленты за словом в карман не лезут. Виктор Левин снял комедию, в которой юмор не такой дерзкий и безбашенный, как в похождениях «Дэдпула» или вторых «Стражах Галактики», но меткий, да и не застревает ниже пояса, как в веренице голливудских ромкомов об отношениях, неожиданно свалившихся на плечи истосковавшихся по счастью одиночек, что подчас носят маски пикаперов. С другой стороны, «Как женить холостяка» будет поживее фильмов Вуди Аллена, к примеру, где главные герои тоже подчас умны и показательно циничны.
Правда, ждать от фильма Виктора Левина отполированной красоты лент того же Вуди Аллена не стоит. В «Как женить холостяка», конечно, есть симпатичные крупные планы, но фильм во многом держится на актерской игре и способности Киану Ривза и Вайноны Райдер не потонуть в пучине текста и сохранить серьезность в моментах комичных в своей неловкости. Собственно, на актерах внимание и сфокусировано, и любоваться рассветами и закатами никто не собирается. Ривз непринужденно изображает жертву личной жизни сильной женщины, которой пришлось жить не с самыми адекватными мужчинами. В героине Вайноны Райдер с легкостью угадываются черты всех четырех подруг из «Секса в большом городе».
«Как женить холостяка» не сдерживает себя и щедро разбрасывается мудростями об отношениях, но не скрывает того, что под маской заядлых циников подчас скрываются самые ранимые романтики, стесняющиеся своих чувств и не умеющие красиво ухаживать. При этом в фильме Виктора Левина нет зубодробильной слащавости и напыщенной серьезности, у режиссера получилось легкое непритязательное ироничное кино о людях, сполна познавших прелесть и тяжесть одиночества.
Елена Громова
В российском прокате с 30 августа 2018 года
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