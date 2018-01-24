«Zомбоящик»: Рецензия Киноафиши

Вот так и живем

«Zомбоящик» - это набор из всевозможных скетчей на любой вкус, цвет и чувство юмора, где задействованы узнаваемые лица канала ТНТ. Создатели фильма придумали свой телевизионный канал как продолжение их собственных идей, возможно, забракованных ранее. Эта короткая (чуть больше часа) картина переполнена рекламой, программами и прочими специфическими телевизионными форматами, так что те, кто привык проводить время перед телевизором точно не останутся в накладе. Те же, у кого пристрастия к «ящику» нет, посмеются над тем, что, казалось бы, все движется вперед, но что-то в нашей стране до сих пор неизменно. На огонек заглянул даже Сталин. Видимо, вместо «Смерти Сталина», отмененного и убранного из графика релизов за пару дней до проката, у нас вождя можно будет увидеть на большом экране только так.

Кадр из фильма «Zомбоящик»

Начинается фильм со словесных титров, которыми авторы как будто оправдываются, но на самом же деле это отличный задел на часовые посиделки с юмором и виртуозно разыгранными стебными зарисовками. Продолжается это перечислением создателей, но не стандартно, а в стиле «Дэдпула» с юмористическим комментированием. Создатели умудрились всем раздать по заслугам. Каждое популярное шоу вспомнили, спародировали и отсмешили. Все это очень напоминает американский капустник «Муви 43», хотя на этот раз у русских получилось едкое высказывание, а не несмешной набор сцен, как у американских коллег. Правда, миру «Zомбоящику» сказать нечего, все здесь исключительно для местного пользования, родное, свое и понятное каждому. Тот же «Борат» как раз и был направлен на международную арену, где зрители всего мира могли посмеяться над американцами.

Кадр из фильма «Zомбоящик»

Традиционно для ТНТ музыка в «Zомбоящике» злободневная, актуальная и заводная. Лица – от камеди-клабовцев до сериально («Универ», «Реальные пацаны», «Интерны» и др.) зарекомендовавших себя личностей. И Павел Воля здесь, и даже Гарик Мартиросян, который пока ни разу не появлялся в подобном, как и обязательные Иван Охлобыстин и Александр Ревва. Ситуации и юмор соответствующий, нигде, по крайней мере у нас, больше так не шутят и не смотрят на сообщество под таким углом. «Самые лучшие фильмы» показали минусы и проблемы подобных картин, видно, что работу над ошибками провели долгую и кропотливую. И под конец - о зомби, раз уж авторы фильма именно их выделили в названии. Они существуют, они среди нас и пока они не додумались жрать наши мозги надо пользоваться и смотреть кино, раз пока у нас еще есть чем его потреблять, обдумывать и анализировать. И раз уж есть такая возможность, давайте заглянем в «Zомбоящик» поглубже.

Кадр из фильма «Zомбоящик»

«Zомбоящик» - правильная версия «Самого лучшего фильма» и его западных аналогов, где создатели смеются над собой, кинематографом и системой в целом. Минимальный хронометраж позволил избавить проект от лишних заморочек, центрального сюжета и необходимости что-то пояснять, здесь и так хватает цитат и комментариев создателей. В данном случае авторы отлично понимают что делают, для кого и как с этим обращаться. Местами дико смешно, иногда бывают, как и у всех, промахи, но зато есть завязки для сиквела, а главное теперь еще и дорожка к правильному позиционированию и при желании продолжениям. Все-таки при минимальных вложениях «Zомбоящик» способен стать фильмом-событием, который не только соберет денег, но еще и понравится зрителям, благодаря удачному троллингу всего, до чего дотянулись загребущие конечности создателей.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 25 января 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Zомбоящик»