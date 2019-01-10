«1+1: Голливудская история»: Рецензия Киноафиши

Дарико Цулая о том, нужна ли миру еще одна история о дружбе представителей разных социальных классов

Парализованный богач Филипп (Брайан Крэнстон) вынужден нанять себе нового помощника. Филипп прикован к инвалидному креслу, ниже шеи он ничего не чувствует. Да и других эмоций уже не осталось: после смерти любимой жены от рака ему и самому хочется умереть. Сухая управляющая Ивонн (Николь Кидман) организует конкурс на место помощника, чтобы босс все-таки продолжал жить – так в шикарном пентхаусе на Пятой авеню появляется Делл (Кевин Харт), афроамериканец с криминальным прошлым, острым языком и вечным намерением стащить то, что плохо лежит.

Деллу позарез нужны деньги на алименты и бумаги для инспектора по досрочному освобождению, а потому он принимает предложение Филиппа. Да собственная комната на Манхэттене с говорящей душевой кабиной – кто от такого откажется, когда единственная альтернатива – затертый диван в квартире сварливой бывшей жены?

Делл и Филипп находят друг в друге неожиданную поддержку. Один мучается виной перед сыном, другой после смерти любимой потерял смысл жизни – их сближение неизбежно, дружба развивается стремительно. Вот они уже вместе делят радость от косячка, проституток, скоростных заездов по ночному городу на «Порше» и песен Ареты Франклин, Николь Кидман неловко танцует, а Делл хихикает в опере и рисует картины не хуже Баския.

История кажется знакомой? Неудивительно. Фильм Нила Бергера – ремейк французского хита «1+1» Эрика Толедано и Оливье Накаша, вышедшего на экраны в уже таком далеком 2011 году. Тогда, восемь лет назад, обаятельная комедия о трогательной дружбе парализованного богача и его чернокожего помощника ­– бывшего заключенного из бедных кварталов – стала кассовым хитом на родине и полюбилась зрителям во всем мире. Картина получила «Сезар», «Золотой глобус» и BAFTA, потянулись ремейки – индийский и аргентинский. Французская лента была человечным напоминанием о том, что дружба и понимание возможны между взрослыми людьми вне зависимости от их пола, происхождения, достатка и вероисповедания, что парень из гетто и интеллигенция из богатого Парижского района могут найти общий язык, и вообще-то, обе стороны в нем нуждаются. В США прокатом французской ленты занималась компания Харви Вайнштейна, она же приобрела права на англоязычный ремейк. Снимать его предложили Нилу Бергеру еще в 2015-м ­– и тот разумно отказался: мол, зачем переснимать и без того удачный фильм? Однако продюсеры были настойчивы и в 2016 году прислали Бергеру переписанный сценарий. Политическое сознание – а в 2016-м в воздухе царило предчувствие победы Трампа и маячили на горизонте кирпичные стены-границы – дернуло постановщика взяться за ремейк.

Бергера грела мысль о том, что фильм обратит внимание зрителей на возможность сближения представителей самых разных страт общества при помощи простого разговора, взаимного уважения, сопереживания. Несмотря на благие намерения, голливудский «1+1» постигла традиционная участь большинства ремейков. Он остался блеклой копией оригинала, фильмом, из которого выкачали весь воздух, добавив шутки сомнительного качества (сцена с катетером или Деллом, который не может произнести слово «пенис», явно предназначены для аудитории комедий Адама Сэндлера) и ступив на зыбкую территорию ­– отношения богатого представителя белой элиты и «простого черного парня» в Америке приобретают совершенно другой контекст. Аудитория в США легко увидит в герое Крэнстона обычного белого богача, а в персонаже Харта – черную обезьянку, которую можно обучить опере и даже современному искусству, окультурить, так сказать. Нюанс, который не был важен во французской версии, в американской стал раздражающим фактором, красной тряпкой. Бездумное копирование сюжета вылепило из милой европейской комедии старомодного внука «Шофера мисс Дейзи». Премьера фильма Бергера (и почему он все-таки не отказался!) состоялась на фестивале в Торонто в 2017-м – аккурат накануне скандала, что привел к краху Харви Вайнштейна и его компании. Изначально ленту планировали выпустить на экраны в марте 2018-го, но выход в прокат перенесли на январь 2019, подальше от шумихи. Впрочем, это уже вряд ли поможет фильму, особенно если учесть, что одну из его звезд – Кевина Харта – совсем недавно упрекнули в гомофобии, припомнив ему старые твиты. Актеру, чей персонаж в «1+1» тоже оказывается весьма гомофобных взглядов, даже пришлось отказаться от роли ведущего церемонии «Оскар». В итоге неприкаянный ремейк выходит в самый тихий для американского проката месяц года, предоскаровский январь, когда все самые важные фильмы уже отгремели и получили номинации. Как сложилась бы судьба «1+1: Голливудская история» не случись в Голливуде громкого падения Вайнштейна, умевшего ловко проталкивать свои фильмы в кинотеатры и списки номинантов? Это уже, как говорится, история.

Дарико Цулая Купить билеты