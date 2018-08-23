«Днюха!»: Рецензия Киноафиши

Что вчера было-то?

Антон едет на день рождения к своему другу Кириллу, на утро после него парень оказывается в чужой квартире с похмельем и компьютером, который остается для него единственным способом связаться с миром. Он связывается со своими друзьями, пытаясь понять, где он находится, что было и как ему это все объяснить своей девушке Марине. Его друзья - Кирилл и Паша - общаются с ним, в основном, показывая ролики, записанные на дне рождения, и с каждым новым просмотром Антон понимает, что перешел все границы разумного. И чтобы Марина, которой он мечтает сделать предложение руки и сердца, не успела их увидеть, они втроем пытаются найти загадочного видеоблогера, разместившего файлы на YouTube.

Кадр из фильма «Днюха»

Роман Каримов («Неадекватные люди», «Гуляй, Вася!») – человек талантливый и не любящий засиживаться в одном жанре. Начинал он с авторского кино, на фильмы Тарантино-Родригеса засматривался, про пацанов с района было – «Все и сразу». Пару раз отказывался от финального результата и даже жутиком один попытался испугать зрителя, а потом влюбил в себя еще не знающих его зрителей комедией про парня Митю, пытающегося получить официальные документы о разводе от бывшей жены. На этот раз с ним в тандеме выступил хорошо всем известный режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов («Особо опасен», «Бен-Гур»), являющимся автором формата ScreenLife, он же «Экранная жизнь», где все действие происходит на экранах телефонов, планшетов и компьютеров.

Кадр из фильма «Днюха»

Начинается «Днюха» с фотографий и видео о том, как встретились Антон и Марина, так сказать, хистори из Инстаграма про зарождение их чувства и того, как на это все отреагировали друзья - понятное дело, негативно. Ведь Кирилл и Паша на полном серьезе считают, что до тридцати лет никакие серьезные отношения заводить нельзя, надо лишь развлекаться и прожигать свою жизнь. Причем каждый по-своему, один не пропускает ни одной юбки, а другой завел видеоблог и показывает зрителям все самое интересное из своей жизни и близких. Поэтому «Днюха» - это такое квадратное противоборство с 4 сторонами из Антона, Марины, Паши и Кирилла. Так что когда у главных героев приближается романтическая годовщина знакомства, Антон вспоминает, что и у Кирилла в эти же даты день рождения. Отпросившись у Марины, он на ночь уезжает к другу на праздник, а утром просыпается без телефона, памяти и возможности выйти в мир, квартира закрыта, ключей у него нет.

Кадр из фильма «Днюха»

В фильме, по уже сложившейся у Каримова традиции, сыграли пока плохо знакомые зрителям актеры. Но Эльдар Калимулин, он же Антон, отлично вписался в образ парня с миллионом проблем, его лучших друзей сыграли Данила Чванов и Никита Санаев, каждому из которых хочется отдать по спин-оффу и узнать про их жизнь все. Девушки тоже не остались в стороне и две главные звездочки - Алина Титова, она же Марина, и Виктория Иванькова - тоже могут рассчитывать на успех, уж очень колоритные персонажи у них получились.

Кадр из фильма «Днюха»

Своим раздолбайством и вконтактовским выбором саундтрека «Днюха» очень походит на «Выпускной», который идеально передает всю суть сюжета названием. Игры в жизнь в сети зрители уже могли видеть в «Убрать из друзей» Левана Габриадзе, но дальше больше - уже осенью в кинотеатры заглянет «Поиск», а потом можно будет посмотреть фестивальный хит «Профайл» и «Убрать из друзей 2». И хотя различных комедий пруд пруди, Каримов с компанией смогли найти много всего интересного, чтобы «Днюха» не смотрелась однобоким и разовым продуктом. Здесь есть вещи, которые могли бы вдохновить создателей «Хардкора» - потрясающая сцена с квадрокоптером и привет ужастикам, в которых получилось вызвать духов. Здесь герои раздобыли козу, нарисовали пиктограммы под внушительным градусом и тоже пытались повторить этот фокус.

Кадр из фильма «Днюха»

Проект «Днюха» - не сказать чтобы революционное кино, скорее новый взгляд на жанр ScreenLife, который пока активно используется создателями ужастиков и триллеров, а тут такое полное раздолбайство и веселье на полную катушку. Юмор во многом идет от жанра, герои делают ошибки, ставят смайлы и рассуждают об энтузиазме и интонациях, в которых можно писать сообщения. Экстремальный праздник юности - «Днюха» - это хоть и немного упрощенное, но все-таки кино, созданное Романом Каримовым, поэтому здесь есть и проблемы отцов и детей, где взрослые нехотя дают согласие на брак ребят, и мысли наподобие «враньем счастье не построишь».

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 23 августа 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Днюха»