«Красотка на всю голову»: Рецензия Киноафиши

Голова + тело = дружба

Ну, что, девочки, не успели похудеть к лету? Тогда успевайте вправить себе к пляжному сезону мозги. Бодипозитив, уверенность в себе и всё такое. Специально для вас 7 июня даже просветительское кино выходит. Называется «Красотка на всю голову». И, знаете, этот локализованный заголовок мне нравится куда больше, чем оригинальный «I Feel Pretty». Потому что наш, российский, обещает вам поучительную комедию. А их, американский, звучит как какой-то мотивирующий хэштег, который пишут в своих инстаграмах ваши тонконогие подруги или неведомые коучи с идеальным прессом. Впрочем, какое именно кино вы получите в кинозале, однозначно сказать сложно. Это же дело вашего настроения, ваших отношений с вашим телом и… вашей любви к Эми Шумер. Лично у меня со всеми тремя пунктами дела обстоят не очень. Может поэтому и фильм таким показался?

Кадр из фильма «Красотка на всю голову»

Рене работает в крупной косметической компании, но на должности настолько мелкой, что даже в головном офисе не появляется. Она любит яркие вещи, интересные причёски и красивый макияж (тем более, что работа располагает), но она считает себя жутко некрасивой, а отсюда растут ноги всех её жизненных неудач. Но вот однажды она сильно ударяется головой, случается приход, и без каких-либо визуальных изменений Рене начинает видеть себя красоткой. Значит настало время обрасти «красоточными» атрибутами.

Кадр из фильма «Красотка на всю голову»

С этими фильмом с самого начала было что-то не так: его штормит, накреняя то в сторону сермяжной правды, то комедийного гротеска. Честный презрительный взгляд администратора фитнес-клуба на пухловатую фигуру запишем в «правду», но рухнувший под весом героини тренажёр буквально в следущей сцене - вы серьёзно? И так все два часа. Большому кино от большой Эми Шумер - большой хронометраж. Но об этом позже. В эпизоде, когда Рене пытается сделать причёску по ролику на YouTube хочется одобрительно кивать: да, именно так это всё и происходит перед зеркалом. Но, постойте, а как неуверенная в себе девушка, прям вот неуверенная до коликов в животе, может каждый день носить юбки такой длины, что хочется пошутить в духе Хью Гранта: кажется, ваша юбка заболела и не вышла сегодня на работу? Кстати, если у вас перед глазами будут периодически вставать сцены из «Дневника Бриджет Джонс», не отмахивайтесь от них. Реверансы создателей «Красотки» этому фильму очевидны.

Кадр из фильма «Красотка на всю голову»

Ситуацию спасают второстепенные герои. Они оказались куда более продуманными, чем ключевой персонаж, и куда более правдивыми. Плюс «Красотки на всю голову» в том, что она лишь отталкивается от типичных глянцевых комплексов, когда успех определяется худобой и количеством лайков за фотки с закрытых вечеринок, и охватывает довольно широкий спектр человеческих комплексов, из-за которых можно нехило так страдать. Например, Итан - обычный парень, про которого можно сказать, что он среднячок. Но его это волнует, как и то, что он увлечён «немужским» видом спорта. И это в фильме показано без ненужных кривляний, которые изрядно портят впечатления от той же героини Шумер. Чуть больше позёрства сценаристы выделили карикатурной героине Мишель Уильямс. Но даже когда две блондинки, миниатюрная и покрупнее, встречаются в одном кадре, Эйвери ЛеКлер не выглядит пародией на кого-то. Это просто женщина с хроническим прибабахом. Знаем, встречали.

Кадр из фильма «Красотка на всю голову»

Но балом тут всё равно правит Эми Шумер. Актриса, вышедшая из стендапа, обязательно продемонстрирует своё мастерство в исходном жанре. Но к этому моменту успеет изрядно утомить вас своим присутствием на экране. Когда я говорила о «большой Эми Шумер», имела в виду не объём её талии, а время её присутствия на экране и в ваших ушах. Её просто чертовски много и она, то есть её героиня, всё время говорит о себе. Как будто это единственный способ достучаться до зрительниц. Но это не похоже на демонстративный акт самоанализа, это похоже… на комедию, но довольно плохую. Не было бы неожиданностью, если бы одно из падений пришлось на банановую кожуру. Но сценаристы решили поступить ещё круче и в одном из ключевых эпизодов доводят зрителей до знаменитого чувства испанского стыда.

Кадр из фильма «Красотка на всю голову»

И всё же ругать «Красотку на всю голову» без оглядки на её действительные заслуги не получается. Это честный и давно назревший разговор со зрителями. О стереотипах, которые навязывает общество, об узости мышления, о нашей собственной зашорености. Удивительно, как этот фильм сочетается с недавней статьей широко известного в узких кругах имидж-мейкера Александры Вайль (ведь девочки, которые пойдут смотреть «Красотку на всю голову», должны читать подобные статьи). Вайль говорит, что мы - заложники идеальных образов - считаем, что не заслуживаем хорошо одеваться/стричься/краситься, пока не похудеем. Рене на экране развивает и визуализирует эту мысль во вселенских масштабах: мы некрасивые, а значит не заслуживаем ни хорошей работы, ни личной жизни, ни даже весёлого вечера пятницы. Но при этом бестактно пытаемся подогнать всех вокруг под свои представления о правильном.

Кадр из фильма «Красотка на всю голову»

В двухчасовом кино нашлось место сразу нескольким типажам, поэтому можно смело писать этот штамп: в «Красотке на всю голову» многие зрители узнают себя. Вот только высидеть эти два часа проблематично. Ведь если вы пришли поржать над комедией про самоуверенную толстушку, то её тут - минут на 40. Остальное рефлексия. Если пришли «перепрошить» мышление, то этот фильм слишком поверхностный. К тому же, привет, спойлер, в финале сценаристы всё равно свели всё к тому, что героине надо похудеть. Только теперь она это будет делать с удовольствием! И вот стою я на выходе из кинозала и думаю: пойти поесть что ли или это кино должно было меня отвадить от обеда? Но однозначного ответа так и нет.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 7 июня 2018 г

Расписание и покупка билетов на фильм «Красотка на всю голову»