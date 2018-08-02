«Кристофер Робин»: Рецензия Киноафиши

История игрушек 2.0

Нельзя просто так взять и уволить детство. Оно всегда будет ждать нас на детских рисунках, в местах, где мы веселились, и в коробке с игрушками где-то на чердаке. Или, как это было в случае с Кристофером Робином, в Большом лесу. Это уже можно выделить как самостоятельный поджанр - «Как повзрослевший герой возвращается к своим истокам и переосмысливает свою жизнь». Но в традиционных драмах с элементами комедии или трагедии наоборот переосмысление происходит за счёт вполне объяснимых явлений. Студии Дисней такой подход не интересен. Окунать в детство, так с головой и весь мир сразу. Так появился фильм «Кристофер Робин».

Кадр из фильма «Кристофер Робин»

Повзрослевший Кристофер Робин (Юэн МакГрегор) променял свою богатую фантазию на таблицы и оптимизацию производства чемоданов. Он трепещет перед своим напыщенным руководителем в совершенно карикатурном исполнении Марка Гейтисса. И, кажется, забыв, что такое детство, он лишает его свою дочку Мадлен. Вырвать из этого замкнутого круга когда-то жизнерадостного мальчишку могут только те, кто знает о его умении дурачиться. То есть его игрушки. Плюшевый десант во главе с медвежонком Винни просыпается в Большом лесу, стряхивает с себя пыль времён и отправляется на спасение Кристофера Робина от «ужастлей» в его голове.

Кадр из фильма «Кристофер Робин»

Первое сравнение, которое приходит в голову, когда смотришь «Кристофера Робина», это сравнение с «Крупной рыбой» Тима Бёртона. И дело не только в Юэне МакГрегоре, хотя он, безусловно, центробежная сила обоих проектов. Дело и в теме, и в её визуальной реализации, даже в языке, на котором герои говорят со зрителями. В «Кристофере Робине» он, правда, чуть наивнее, проще. Ну, так и сам фильм рассчитан на аудиторию помладше. Но если посмотреть на обе картины чуть сверху, становится понятно, что они могут идти друг за другом на жёсткой сцепке. Причём «Кристофер Робин» в этом случае - локомотив. Сначала жизнерадостный мальчик заново обретает себя и свою детскую непосредственность, потом проживает жизнь, полную невероятных приключений, и вот уже он передаёт эту мудрость своему сыну. По-моему, отличный дуэт.

Кадр из фильма «Кристофер Робин»

«Кристофер Робин» впервые являет миру Винни и его друзей во плоти, так сказать, а не в анимации. И это создаёт двоякое впечатление. С одной стороны, протест - да они вообще не похожи! И вон какие потрёпанные! Но, на минуточку, этим ребятам на экране уже давно не 4 года. С другой стороны, совершенно нежное и тёплое желание потискать эти ходячие (и прыгучие) игрушки, потому что они потрясающе качественно сделаны и вписаны в натурный ландшафт, от них даже через экран веет чем-то родным. Хм… если вы выросли на диснеевском сериале «Приключения Винни Пуха».

Кадр из фильма «Кристофер Робин»

Да, пожалуй, это главная и единственная проблема «Кристофера Робина» - поколение русских 30-летних может противиться представленной в фильме реальности просто потому, что у него есть свой собственный Винни-Пух с Пятачком, голосом Евгения Леонова, а так же сопелками, пыхтелками и-ног-да! И есть перевод Бориса Заходера, который стал для него эталонным. Так что первые минут десять ухо будет подёргиваться от непривычных Хрюников и Ушастиков. Но потом эта сказка очарует и станет уже не важно, как в сущности зовут персонажей.

Кадр из фильма «Кристофер Робин»

Потому что она полна тем, что в Дисней называют «уютной жизненной философией». Мудроглупости от Винни, узнаваемая рефлексия взрослого человека от Кристофера Робина, мрачный сарказм от ослика, восторженное самолюбование Тигрули - всё это, на самом деле, разные лица одного и того же существа по имени Среднестатистический человек. Сказка для детей и взрослых внезапно оборачивается детальным психо-социальным исследованием. А Большой лес - такой же вакуум для рассуждений, как наша собственная голова, в которой одновременно существуют все эти персонажи. Что не мешает фильму оставаться очаровательно трогательной и забавной драматической комедией.

Кадр из фильма «Кристофер Робин»

Удивительным образом кукольные персонажи подчиняют себе мир вокруг. Режиссёр Марк Форстер, кажется, специально подстроил площадку, свет, расстановку камер под них, чтобы заставить зрителей преклонить колени перед своим детством. Лондон 50-х, фабрика по производству чемоданов, дома Кристофера Робина в Лондоне и Суссексе, железнодорожный вокзал - всё, что касается реальной жизни в фильме выглядит нарочито кукольно. Как будто наш мир - это продолжение игры, придуманной маленьким Кристофером. А он сам в этом мире решил поиграть во взрослого и… чуть забылся. Правда, в этом самом реальном мире смущает одна вещь: здесь нет ни одной ссылки на книгу про Винни. Как будто это альтернативная версия жизни Кристофера Робина, где его отец не был известным драматургом.

Кадр из фильма «Кристофер Робин»

И вот тут мы наконец подходим к самому главному. Меньше года назад в прокат вышел потрясающий байопик «Прощай, Кристофер Робин» про то, как рождалась история самого знаменитого медведя в мире. И у тех, кто его видел, может невольно возникнуть вопрос: а зачем нам ещё один фильм на ту же тему? И ответ будет самым простым: кроме того, что эти фильмы абсолютно разные, они одинаково нужны, чтобы напоминать и напоминать нам, окопавшимся в теории выживания в современном потребительском аду взрослым, о настоящих смыслах нашего существования. И если уж кого и надо уволить, так это не плюшевого медвежонка, напоминающего о детстве, а того самого слонотопа, который пытается затоптать в нашей голове всё самое лучше, что в нас есть.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 2 августа 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Кристофер Робин»