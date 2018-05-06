Меню
Папа-мама Гусь. Дублированный трейлер
Папа-мама Гусь. Дублированный трейлер
Дата публикации: 2 апреля 2018
Папа-мама Гусь
– Новый мультфильм про уточек и гусей
Кристина Миронова
6 мая 2018, 20:58
сколько стоит билет
6 мая 2018, 20:58
Киноафиша.инфо
7 мая 2018, 09:10
в ответ на сообщение
Кристина Миронова от 6 мая 2018, 20:58
Добрый день! Уточните город и кинотеатр пожалуйста
7 мая 2018, 09:10
Виктор Красилов
9 мая 2018, 13:01
Всем привет!
Ходили на этот мультфильм всей семьей в день премьеры. Перед этим в интернете просто просматривал киноафишу города, чтобы в праздничный день приятно провести время с женой и дочкой. На тот момент было представлено три мультфильма: Смешарики, еще какой-то мультик и Папа-мама гусь. Признаюсь честно, видеофрагмент из мультфильма, который был представлен в интернете в качестве тизера к нему меня совсем не впечатлил. Но, время сеанса нам очень подходило, плюс показ на выбранное время шел в 3D, что тоже подкупало. В общем, мы пошли на Папа-мама гусь.
Мультик очень красочный, поучительный, а главное много сцен с юмором. Насмеялись мы от души и до слез))) Поэтому напишу одно: к семейному просмотру рекомендуется!!! Получите много положительных эмоций и просто весело проведете время за просмотром этого мультика. Ставлю 10 из 10. 😊
9 мая 2018, 13:01
6.4
Папа-мама Гусь
анимация, комедия, семейный, 2018, США / Китай
