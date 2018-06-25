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Киноафиша Рецензии «Книжный клуб»: Рецензия Киноафиши

«Книжный клуб»: Рецензия Киноафиши

25 июня 2018 00:00
«Книжный клуб»: Рецензия Киноафиши
Пенсионная реформа по-голливудски

«Книжный клуб» именно в России выходит как нельзя кстати. Пенсионная реформа бурно обсуждается в социальных сетях. Довольных ей гораздо меньше, чем хотелось бы правительству. И недавно популярный журналист и блогер Наталья Радулова опубликовала серию фотографий нескольких российских пенсионерок, которых мы, честные налогоплательщики, кормим. В списке оказались Алёна Свиридова, Ингеборга Дапкунайте, Екатерина Андреева, Сати Спивакова. Смотришь на них и думаешь, это ещё кто кого кормить должен. Героини «Книжного клуба» тоже отлично проиллюстрировали бы пост Радуловой.

Кадр из фильма «Книжный клуб»
Кадр из фильма «Книжный клуб»

По сюжету четверо подруг пенсионного возраста и с разными жизненными раскладами каждую неделю встречаются и обсуждают книгу, которую одновременно читали. Разнузданная Вивиан (Джейн Фонда) приносит на встречу клуба «50 оттенков серого» и тем самым запускает известный механизм под названием «Разберись со своей жизнью». От разговоров о сексе женщины переходят к разговорам о возрасте, стереотипах, анализу своих отношений с противоположным полом. Тем самым «Книжный клуб» превращается в клуб весёлого психоанализа на диване. Но это его не портит. Пожалуй, это вообще единственный сюжетный поворот, который мог случиться в этом фильме.

Кадр из фильма «Книжный клуб»
Кадр из фильма «Книжный клуб»

Сравнение с «Сексом в большом городе» на пенсии напрашивается само собой. 4 героини, 4 крепко сбитых типажа, 4 модели отношений с мужчинами, 4 типа красоты. Хотя… с последним «Книжный клуб» всё же немного лукавит. Из этого дамского квартета лишь у одной имеются незначительные проблемы с лишним весом. Проще говоря, эти дамы чертовски хорошо выглядят. Настолько хорошо, что, с одной стороны, на них бы равняться, с другой, ну, вы серьёзно видели много таких пенсионерок?

Кадр из фильма «Книжный клуб»
Кадр из фильма «Книжный клуб»

Эти женщины ухожены и деловиты, потому что они довольно состоятельны. Тема денег в фильме звучит лишь один раз и вскользь, когда героине Китон дочери намекают на высокую стоимость содержания её отдельного дома. В остальном жизнь этих леди выглядит довольно беззаботной, что логичным образом порождает у них рефлексию. Но едва ли жительницы деревни Ямбухтино проникнутся страданиями калифорнийских пенсионерок. Хотя бы потому, что в деревне Ямбухтино даже нет кинотеатра.

Кадр из фильма «Книжный клуб»
Кадр из фильма «Книжный клуб»

Но вернёмся к сравнению с «Сексом в большом городе». Оно напрашивается, и именно поэтому лучше всего выбросить его из головы, чтобы не подгонять в своем зрительском восприятии героинь одного фильма под героинь другого. Тем более что типажам четырёх богинь «Книжного клуба», как их называют российские прокатчики, гораздо больше лет. Дайан Китон в этот раз уже не только свою гардеробную привезла на площадку, но даже имя в кадре менять не стала. Это та же очаровательно неуклюжая девушка, какой ее когда-то увидел Вуди Аллен. Только теперь у неё белые (красиво-белые) волосы. Джейн Фонда не стесняется своей сексуальности и является её главным транслятором в этом фильме (и во многих других тоже). Мэри Стинбёрген - самый человечный сплав из этих двух подруг. Единственная, кто из всех героинь разбирается с существующим браком, очаровательная, но точно знает себе цену: сцена с примеркой формы официантки покажет зрителям всё, что нужно. В похожем образе (но не в форме) она выступала не так давно в другой пенсионерской комедии, «StarПерцы». Ну и Кэндис Берген, вечная властная дама из офиса, которая смело взяла на себя самый непростой образ в этом квартете проблем и в кои-то веки вышла со второго плана на полуторный.

Кадр из фильма «Книжный клуб»
Кадр из фильма «Книжный клуб»

«Книжный клуб» довольно открыто говорит о проблемах современных городских, давайте честно, женщин «за 60». При зашкаливающем количестве слова «секс», которое звучит с экрана, фильм умудряется не скатиться в пошлость. Хотя подкидывает пару поводов покраснеть. Но что гораздо важнее, он говорит с поколением 30-40-летних. Буквально щёлкает его по носу: кто дал вам право считать своих родителей слишком старыми и оттого лишать их права на самостоятельную полноценную жизнь? Дети «Книжного клуба» сами похожи на брюзжащих пенсионеров и, как выясняется на деле, едва ли что-то знают о своих родителях. А они живые, смешные, начитанные и насмотренные.

Кадр из фильма «Книжный клуб»
Кадр из фильма «Книжный клуб»

Этой картине точно подойдёт определение «милая». Несмотря на некоторые огрехи, лобовое заигрывание с «50 оттенками» и грубый хромакей, она очаровывает своей лёгкостью. Разумеется, она сентиментальная, хотя иронии здесь предостаточно. После просмотра этого фильма хочется собрать какой-нибудь клуб уже из своих друзей. Но один вопрос всё же меня, как девушку волнует: как можно пить больше, чем герой Серебрякова в «Левиафане», и выглядеть при этом как Дайан Китон в «Книжном клубе»? Не иначе, магия кино.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 28 июня 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Книжный клуб»

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