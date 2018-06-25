«Книжный клуб»: Рецензия Киноафиши

Пенсионная реформа по-голливудски

«Книжный клуб» именно в России выходит как нельзя кстати. Пенсионная реформа бурно обсуждается в социальных сетях. Довольных ей гораздо меньше, чем хотелось бы правительству. И недавно популярный журналист и блогер Наталья Радулова опубликовала серию фотографий нескольких российских пенсионерок, которых мы, честные налогоплательщики, кормим. В списке оказались Алёна Свиридова, Ингеборга Дапкунайте, Екатерина Андреева, Сати Спивакова. Смотришь на них и думаешь, это ещё кто кого кормить должен. Героини «Книжного клуба» тоже отлично проиллюстрировали бы пост Радуловой.

Кадр из фильма «Книжный клуб»

По сюжету четверо подруг пенсионного возраста и с разными жизненными раскладами каждую неделю встречаются и обсуждают книгу, которую одновременно читали. Разнузданная Вивиан (Джейн Фонда) приносит на встречу клуба «50 оттенков серого» и тем самым запускает известный механизм под названием «Разберись со своей жизнью». От разговоров о сексе женщины переходят к разговорам о возрасте, стереотипах, анализу своих отношений с противоположным полом. Тем самым «Книжный клуб» превращается в клуб весёлого психоанализа на диване. Но это его не портит. Пожалуй, это вообще единственный сюжетный поворот, который мог случиться в этом фильме.

Кадр из фильма «Книжный клуб»

Сравнение с «Сексом в большом городе» на пенсии напрашивается само собой. 4 героини, 4 крепко сбитых типажа, 4 модели отношений с мужчинами, 4 типа красоты. Хотя… с последним «Книжный клуб» всё же немного лукавит. Из этого дамского квартета лишь у одной имеются незначительные проблемы с лишним весом. Проще говоря, эти дамы чертовски хорошо выглядят. Настолько хорошо, что, с одной стороны, на них бы равняться, с другой, ну, вы серьёзно видели много таких пенсионерок?

Кадр из фильма «Книжный клуб»

Эти женщины ухожены и деловиты, потому что они довольно состоятельны. Тема денег в фильме звучит лишь один раз и вскользь, когда героине Китон дочери намекают на высокую стоимость содержания её отдельного дома. В остальном жизнь этих леди выглядит довольно беззаботной, что логичным образом порождает у них рефлексию. Но едва ли жительницы деревни Ямбухтино проникнутся страданиями калифорнийских пенсионерок. Хотя бы потому, что в деревне Ямбухтино даже нет кинотеатра.

Кадр из фильма «Книжный клуб»

Но вернёмся к сравнению с «Сексом в большом городе». Оно напрашивается, и именно поэтому лучше всего выбросить его из головы, чтобы не подгонять в своем зрительском восприятии героинь одного фильма под героинь другого. Тем более что типажам четырёх богинь «Книжного клуба», как их называют российские прокатчики, гораздо больше лет. Дайан Китон в этот раз уже не только свою гардеробную привезла на площадку, но даже имя в кадре менять не стала. Это та же очаровательно неуклюжая девушка, какой ее когда-то увидел Вуди Аллен. Только теперь у неё белые (красиво-белые) волосы. Джейн Фонда не стесняется своей сексуальности и является её главным транслятором в этом фильме (и во многих других тоже). Мэри Стинбёрген - самый человечный сплав из этих двух подруг. Единственная, кто из всех героинь разбирается с существующим браком, очаровательная, но точно знает себе цену: сцена с примеркой формы официантки покажет зрителям всё, что нужно. В похожем образе (но не в форме) она выступала не так давно в другой пенсионерской комедии, «StarПерцы». Ну и Кэндис Берген, вечная властная дама из офиса, которая смело взяла на себя самый непростой образ в этом квартете проблем и в кои-то веки вышла со второго плана на полуторный.

Кадр из фильма «Книжный клуб»

«Книжный клуб» довольно открыто говорит о проблемах современных городских, давайте честно, женщин «за 60». При зашкаливающем количестве слова «секс», которое звучит с экрана, фильм умудряется не скатиться в пошлость. Хотя подкидывает пару поводов покраснеть. Но что гораздо важнее, он говорит с поколением 30-40-летних. Буквально щёлкает его по носу: кто дал вам право считать своих родителей слишком старыми и оттого лишать их права на самостоятельную полноценную жизнь? Дети «Книжного клуба» сами похожи на брюзжащих пенсионеров и, как выясняется на деле, едва ли что-то знают о своих родителях. А они живые, смешные, начитанные и насмотренные.

Кадр из фильма «Книжный клуб»

Этой картине точно подойдёт определение «милая». Несмотря на некоторые огрехи, лобовое заигрывание с «50 оттенками» и грубый хромакей, она очаровывает своей лёгкостью. Разумеется, она сентиментальная, хотя иронии здесь предостаточно. После просмотра этого фильма хочется собрать какой-нибудь клуб уже из своих друзей. Но один вопрос всё же меня, как девушку волнует: как можно пить больше, чем герой Серебрякова в «Левиафане», и выглядеть при этом как Дайан Китон в «Книжном клубе»? Не иначе, магия кино.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 28 июня 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Книжный клуб»