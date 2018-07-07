«Монстры на каникулах 3: Море зовет»: Рецензия Киноафиши

Вампир в отпуске

Шесть лет назад в прокат вышел мультфильм «Монстры на каникулах» о буднях Дракулы и его семьи. В этом мультике знаменитый вампир уже не охотится на людей и ведет гостиничный бизнес. В его шикарный по меркам монстров отель людям вход строго-настрого запрещен. Все-таки постояльцам нужен отдых от преследований и покушений. О том, что времена изменились, и с зажженными факелами и вилами наперевес за монстрами бегать не принято, Дракула узнает от Джонни – человека, в которого влюбится его дочь. Дальше ‒ больше: во втором мультфильме граф становится дедушкой и жутко переживает, что вампирские клыки у его внука Дениса не спешат прорезаться. В «Монстрах на каникулах 3: Море зовет» режиссер Генндий Тартаковский семейную тему не бросает и вывозит героев мультипликационного фильма на море. Граф, его родные и друзья отправляются в круиз на гигантском лайнере. Их ожидает монстрический all-inclusive на корабле капитана Эрики, которой, к слову, не мешало бы прятать своих скелетов в шкафу с большим усердием.

Кадр из фильма «Монстры на каникулах 3: Море зовет»

В мультфильмах Генндия Тартаковского в переживаниях Дракулы угадываются трудности, с какими нередко сталкиваются родители в повседневной жизни. Вампир чрезмерно опекает близких, тем не менее ему хватает ума и деликатности, когда надо, отойти в сторону и дать изящного пинка своим предрассудкам. Образ этого героя не застывшая маска, он изменяется, и в каждом мультике Дракула открывается с новой стороны. В «Монстрах на каникулах 3» он становится особенно уязвим. Его история из рассказа об отце-одиночке, жизнь посвятившем семье и живущем ее горестями и радостями, выруливает в соседнее русло. Тартаковский показывает одинокого мужчину, который отказывается верить в счастье на личном фронте и все же, как испуганный кролик, торопливо идет на встречу своему удаву.

Кадр из фильма «Монстры на каникулах 3: Море зовет»

В «Монстрах на каникулах 3» с легкостью прочитывается история вдовца, его повзрослевшей дочери, не готовой к тому, что у отца может кто-то появиться, и эффектной блондинки. Казалось бы, ревность, неуверенность и темное прошлое – вполне приличный фундамент для любого фильма. Но на этом мультик не останавливается и всматривается в судьбу ребенка, ставшего заложником эгоистических побуждений взрослых, в какой-то момент решивших, что только они знают, как правильно, и самозабвенно навязывающих детям свой жизненный путь. Тартаковский проводит эту тему так жестко, что она едва ли не перекрывает романтическую линию.

Кадр из фильма «Монстры на каникулах 3: Море зовет»

«Монстры на каникулах 3» не оставили за бортом и сквозную для предыдущих мультфильмов о Дракуле и компании проблематику – борьбы с нетерпимостью. В первой анимационной ленте монстры на дух не переносили людей, живя воспоминаниями о прошлом. Во второй ‒ Дракуле предстояло выполнить домашнюю работу для лучшего усвоения материала, пройденного на уроке. С легкостью провести линию разграничения «свой-чужой» вампир уже не мог, ведь его внук – сын человека. Теперь Тартаковский работает с более очевидной метафорой – человек тоже может стать монстром, при этом не заметить, когда и где потерял человечность, всегда находя оправдания своим поступкам. И то, с каким рвением человек превращается в «монстра», вероятно, и вовсе единственное, что способно напугать не только в новом мультфильме, но и в картинах-предшественниках.

Кадр из фильма «Монстры на каникулах 3: Море зовет»

Тематика летнего отдыха в третьих «Монстрах», правда, чуток дала сбой. Клише про экскурсии, шведский стол и дискотеки под устаревшую, но вечную попсу проигрывают тем проблемам, которые затрагиваются в мультфильме. То, что монстры умеют отдыхать, показал уже первый мультик. Третий лишь подтвердил прописную истину. Юмор в «Монстрах на каникулах 3», быть может, не особенно, но все же уступает шуткам из предыдущих лент Тартаковского о Дракуле. Комедийные эпизоды в новых «Монстрах» подчас слишком откровенно хотят понравиться зрителю, из-за этого они срабатывают не всегда.

Кадр из фильма «Монстры на каникулах 3: Море зовет»

В целом Тартаковский хорошо знает героев своих мультфильмов. Монстры и люди в его новой работе получились узнаваемые, пусть их жизни ощутимо изменились за три года, прошедших с выхода на экраны второго мультфильма. «Монстры на каникулах 3», конечно, уже не смотрятся так свежо и изобретательно, как предыдущие мультики о Дракуле и его друзьях, зритель, видевший предыдущие ленты, понимает, к чему надо быть готовым. Под оберткой семейного анимационного фильма с предсказуемым финалом создатели третьих «Монстров» в очередной раз прячут многослойную драму о толерантности и ценности семьи.

Елена Громова

В российском прокате с 12 июля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Монстры на каникулах 3: Море зовет»