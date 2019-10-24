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Киноафиша Рецензии «Во всё тяжкое»: Рецензия Киноафиши

«Во всё тяжкое»: Рецензия Киноафиши

24 октября 2019 00:00
«Во всё тяжкое»: Рецензия Киноафиши

Отнюдь не комедия с Джонни Деппом.

Ричард (Джонни Депп) – преподаватель английского в престижном университете. Его вроде бы успешная жизнь прерывается жестоким диагнозом – у него рак и он умрёт в течение полугода.

Переводческие креативы редко идут на пользу, но «The Professor» переименованный в «Во всё тяжкое» – пример явно ошибочного нейминга. С сериалом Винса Гиллигана фильм Уэйна Робертса объединяет только преподавательская деятельность главного героя и терминальность заболевания. Заметим также, что сериал очень быстро (примерно со второй серии) перестал быть историей умирающего от рака учителя и повернул в сторону масштабной криминальной драмы. «The Professor» же от начала и до конца про человека, вынужденного из-за страшного диагноза пересмотреть свою жизнь. Второй нюанс ещё более важный. Постмодернистский характер русской локализации вкупе с игривенько смонтированными трейлерами может ввести зрителя в заблуждение, убедить, что это весёлое кино про препода, который слетел с катушек, получив смертельный диагноз. А вот и нет.

Да, в фильме есть несколько дико смешных моментов, но смех – один из наших любимых способов реакции на страшное и обескураживающее. Комедийные «закидоны» объясняет сам главный герой, рассказывая, что вдохновляющая студентов «храбрость» – это не что иное, как апатия и пофигизм. При этом действительно грустных и трогательных моментов в фильме больше. Жанрово «Во всё тяжкое» стоит назвать скорее мелодрамой, чем комедией.

Джонни Депп настолько убедителен в роли человека в состоянии эмоционального раздрая, что невольно беспокоишься, как он перенёс многочисленные потрясения, происходившие с ним за последние годы. Будем надеяться, что со здоровьем у него всё в порядке. Да, фильм не ставит перед Деппом актёрских сверхзадач, но в рамках художественного мира артист убедителен.

«Во всё тяжкое»: Рецензия Киноафиши
Во всё тяжкое

Мир «The Professor» – это мир эстетства, настолько идеального, что аж противно. Это мир идеальных, с иголочки одетых, застёгнутых на все пуговицы лицемеров и ханжей. Режиссёр активно стебётся над этим эстетством, то нарочито церковно выставляя свет, то подбрасывая купающемуся в пиджаке Деппу гуся в водоём. В этом идеальном снаружи, но прогнившем внутри мире даже небольшой протест и желание правды выглядит революцией. А Ричард отнюдь не революционер. Его поведение с неверной женой максимально тактично, жесты перед студентами по большей части не радикальны (любой, кто учился в университете, знает хотя бы одного препода-эксцентрика), а поведение с дочкой и вовсе идеально.

Пожалуй, в этом одновременно и сильная, и слабая сторона фильма. Любой человек, совершивший каминг-аут, хотел бы такой поддержки от родителя, какую даёт дочери Ричард. Это окончательно оформляет его в роли идеального человека в неидеальном мире. Мы мало знаем о его прошлом, а в настоящем Ричард – хороший отец, приличный друг и талантливый педагог с лицом Джонни Деппа, умирающий от рака. Такому герою простишь всё, так он ещё и не делает ничего, за что стоит извиняться. Это лишает фильм драматической трёхмерности и возможности посмотреть на героя критически, но при этом положительно сказывается на эмпатии к герою и общей трогательности тона фильма.

Пётр Волошин

Пётр Волошин
Пётр Волошин
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