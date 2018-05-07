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Киноафиша Рецензии «Такси 5»: Рецензия Киноафиши

«Такси 5»: Рецензия Киноафиши

7 мая 2018 00:00
«Такси 5»: Рецензия Киноафиши
Назад в будущее

Напарники Даниэль (Сами Насери) и Эмильен (Фредерик Дифенталь) ушли на заслуженный отдых, правда, грабителей на крутых тачках от этого в Марселе меньше не стало. Поэтому новому мэру города, бывшему комиссару Жиберу, приходится собрать новый спецотряд для борьбы со скоростными преступниками. Переведенному из столицы в Марсель полицейскому Сильвану Маро, как и главному герою картины «Бобропоржаловать!» Дэни Буну, предлагается его возглавить, а для технической поддержки приглашается Эдди, племянник того самого таксиста Даниэля. Он знает, где можно найди самую быструю тачку и, возможно, даже то самое такси, которое способно трансформироваться и быть полезным для поимки грабителей. А так как Маро может водить все, что движется, из них получается тот самый дуэт, который не уступает оригинальным героям и способен разобраться с любой угрозой, нависшей над Марселем.

Кадр из фильма «Такси 5»
Кадр из фильма «Такси 5»

Люк Бессон, оставив за собой продюсирование и сценарий, передал франшизу «Такси» в руки создателей «Мальчишника в Паттайе». Картина отлично чувствует себя на территории голливудских картин, правда, еще более бешенная и с юмором, который ни один американец бы себе не позволил. Взяв за основу классическую квадрологию «Такси», новички франшизы, не забыв напомнить зрителям о классическом дуэте Даниэля и Эмильена, создают новую команду, где в основе тоже находится дуэт, дополняемый техником и специалистами муниципальной полиции: бывшим шпионом, вульгарной женщиной и карликом. При этом все здесь настолько тупые, что главные герои выглядят, прямо скажем, гениями. Классическая история ограбления заправляется в «Такси 5» стильным саундтреком, гонками и юмором, от которого волосы могут зашевелиться не только на голове.

Кадр из фильма «Такси 5»
Кадр из фильма «Такси 5»

Возглавил проект Франк Гастамбид («Переполох на районе», «Чего хочет Джульетта»), взяв на себя режиссуру, сценарий, а еще сыграв смесь Даниэля и Эмильена, полицейского и отличного водителя. Его партнер по «Мальчишнику в Паттайе» - Малик Бенталха - своего рода темная лошадка, постепенно раскрывающаяся перед зрителями. Присутствуют также хорошо знакомые зрителям Бернар Фарси, сыгравший нового мэра Марселя, и Эдуард Монтут, вечный помощник главных героев, с большим удовольствием вернулись к своим образам. Снял фильм оператор перезапуска «Перевозчика» Винсент Ричард, попытавшийся найти интересные кадры как в диалоговых сценах, так и на огромных скоростях, чтобы герои «Такси 5» не уступали другим персонажам еще одной хорошо известной зрителям франшизе «Форсаж».

Кадр из фильма «Такси 5»
Кадр из фильма «Такси 5»

Новый, современный взгляд на франшизу «Такси» - это, конечно, уже совсем другая история, со своими героями, противниками и разговором со зрителями. Новая команда создателей делает ставку скорее на юмор, чем на экшн, и в этом есть резон: они смогут экспериментировать в каждой новой части, добавляя и убирая элементы, работающие и не работающие у зрителей. «Такси 5» - наглая, яркая и забористая перезагрузка известной истории, с достаточным количеством отсылок и второстепенных героев. Возможно, в продолжениях появятся и другие, с новыми, молодыми главными героями, машинами и все таким же красивым Марселем. Зрители могут спать спокойно - одна из самых известных европейских франшиз вернулась и, судя по всему, готова на еще один длинный забег. А зная еще и о любви к «Такси» в профессиональных кругах, можно ждать появления интересных и неожиданных актеров, таких как, например, Марион Котийяр, получившую мировую известность благодаря франшизе Люка Бессона.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 10 мая 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Такси 5»

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