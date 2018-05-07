«Такси 5»: Рецензия Киноафиши

Назад в будущее

Напарники Даниэль (Сами Насери) и Эмильен (Фредерик Дифенталь) ушли на заслуженный отдых, правда, грабителей на крутых тачках от этого в Марселе меньше не стало. Поэтому новому мэру города, бывшему комиссару Жиберу, приходится собрать новый спецотряд для борьбы со скоростными преступниками. Переведенному из столицы в Марсель полицейскому Сильвану Маро, как и главному герою картины «Бобропоржаловать!» Дэни Буну, предлагается его возглавить, а для технической поддержки приглашается Эдди, племянник того самого таксиста Даниэля. Он знает, где можно найди самую быструю тачку и, возможно, даже то самое такси, которое способно трансформироваться и быть полезным для поимки грабителей. А так как Маро может водить все, что движется, из них получается тот самый дуэт, который не уступает оригинальным героям и способен разобраться с любой угрозой, нависшей над Марселем.

Кадр из фильма «Такси 5»

Люк Бессон, оставив за собой продюсирование и сценарий, передал франшизу «Такси» в руки создателей «Мальчишника в Паттайе». Картина отлично чувствует себя на территории голливудских картин, правда, еще более бешенная и с юмором, который ни один американец бы себе не позволил. Взяв за основу классическую квадрологию «Такси», новички франшизы, не забыв напомнить зрителям о классическом дуэте Даниэля и Эмильена, создают новую команду, где в основе тоже находится дуэт, дополняемый техником и специалистами муниципальной полиции: бывшим шпионом, вульгарной женщиной и карликом. При этом все здесь настолько тупые, что главные герои выглядят, прямо скажем, гениями. Классическая история ограбления заправляется в «Такси 5» стильным саундтреком, гонками и юмором, от которого волосы могут зашевелиться не только на голове.

Кадр из фильма «Такси 5»

Возглавил проект Франк Гастамбид («Переполох на районе», «Чего хочет Джульетта»), взяв на себя режиссуру, сценарий, а еще сыграв смесь Даниэля и Эмильена, полицейского и отличного водителя. Его партнер по «Мальчишнику в Паттайе» - Малик Бенталха - своего рода темная лошадка, постепенно раскрывающаяся перед зрителями. Присутствуют также хорошо знакомые зрителям Бернар Фарси, сыгравший нового мэра Марселя, и Эдуард Монтут, вечный помощник главных героев, с большим удовольствием вернулись к своим образам. Снял фильм оператор перезапуска «Перевозчика» Винсент Ричард, попытавшийся найти интересные кадры как в диалоговых сценах, так и на огромных скоростях, чтобы герои «Такси 5» не уступали другим персонажам еще одной хорошо известной зрителям франшизе «Форсаж».

Кадр из фильма «Такси 5»

Новый, современный взгляд на франшизу «Такси» - это, конечно, уже совсем другая история, со своими героями, противниками и разговором со зрителями. Новая команда создателей делает ставку скорее на юмор, чем на экшн, и в этом есть резон: они смогут экспериментировать в каждой новой части, добавляя и убирая элементы, работающие и не работающие у зрителей. «Такси 5» - наглая, яркая и забористая перезагрузка известной истории, с достаточным количеством отсылок и второстепенных героев. Возможно, в продолжениях появятся и другие, с новыми, молодыми главными героями, машинами и все таким же красивым Марселем. Зрители могут спать спокойно - одна из самых известных европейских франшиз вернулась и, судя по всему, готова на еще один длинный забег. А зная еще и о любви к «Такси» в профессиональных кругах, можно ждать появления интересных и неожиданных актеров, таких как, например, Марион Котийяр, получившую мировую известность благодаря франшизе Люка Бессона.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 10 мая 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Такси 5»