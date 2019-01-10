«Начни сначала»: Рецензия Киноафиши

Ксения Реутова о романтической комедии с Дженнифер Лопес

Майя Варгас (Дженнифер Лопес), простая сотрудница супермаркета с внешностью голливудской дивы, мечтает о руководящей должности. Она уверена, что после 15 лет успешной работы заслужила продвижение по карьерной лестнице. Однако начальник оставляет ее помощником менеджера, а на топ-позицию берет самоуверенного дурака, помешанного на тимбилдинге и ролевых играх. Причина проста: у новенького есть диплом вуза, а у Майи нет. Ей некогда и не на что было получать высшее образование. Она росла без родителей и всего в жизни добилась сама. Лучшая подруга Джоан (Леа Ремини) и бойфренд Трей (Майло Вентимилья) рассказывают героине, какая она молодец, в то время как ее продвинутый крестник-программист приступает к конкретным действиям. С помощью фотошопа и социальных сетей он создает Майе новый образ и новое резюме. Теперь она якобы выпускница престижной Уортонской школы бизнеса, self-made woman, которая и с Обамой на дружеской ноге, и китайским владеет в совершенстве. Вскоре Майю приглашают на работу в крупную косметическую компанию, где она вступает в соревнование с Зои (Ванесса Хадженс), юной дочкой генерального директора. Обе должны в короткий срок разработать новый продукт - максимально натуральный и при этом не очень дорогой. Когда фильм был только запущен в производство, о нем писали как о новой версии «Госпожи горничной». В картине 2002 года героиня Джей Ло, девушка из Бронкса, работавшая в одном из отелей на Манхэттене, тоже выдавала себя за ту, кем не являлась на самом деле. Горничная, примерившая платье постоялицы, случайно попадалась на глаза богачу в исполнении Рэйфа Файнса – и он, разумеется, тут же в нее влюблялся. При просмотре «Начни сначала» быстро выясняется, что сравнения не вполне уместны. Прошедшие полтора десятилетия серьезно потрепали некогда популярный и кассовый жанр романтической комедии. В США эти фильмы все чаще минуют кинотеатры и выходят сразу на стриминговых сервисах. Правила изменились. В эпоху, когда даже диснеевские принцессы стали независимыми и решительными и больше не сводят свою экранную жизнь к встрече с принцем, ромком, теснейшим образом связанный с патриархальными установками, перестал быть востребованным. Событиями становятся проекты, которые либо ломают каноны жанра изнутри (как, например, лента «С любовью, Саймон», где традиционная фабула «мальчик встречает девочку» меняется на «мальчик встречает мальчика»), либо переносят их на чужую территорию, где по-прежнему правят «скрепы» - как в «Безумно богатых азиатах» с их сказочным Сингапуром. Трансформируется и образ героини. Вместо Кейт Хадсон на позиции романтичной блондинки теперь веселая и ироничная Эми Шумер. И нет, она не собирается худеть ради семейного счастья. Надо отдать должное создателям «Начни сначала»: они прекрасно понимают, что старые лекала больше не работают. Ревизионизма в фильме хватает. Возлюбленному Майи уже не нужно быть миллионером с аристократическими манерами. Теперь это скромный тренер бейсбольной команды, и девушка ценит его не за размер кошелька, а за эмпатию. Большую часть действия персонаж Вентимильи вообще проводит за кадром - чтобы не мешать героине самоопределяться. Карьера – не ерунда, если ты о ней действительно мечтаешь. Отношения с подругами так же важны, как отношения с мужчиной. И, наконец, самое удивительное. Классические для ромкома этапы «судьбоносной встречи», «сближения», «кризиса» и «хэппи-энда» героиня Лопес проходит не с бойфрендом, а с другой женщиной, чье имя лучше оставить в тайне, чтобы не раскрывать один из главных – хотя и весьма предсказуемых – сюжетных поворотов фильма (осторожно заметим только, что никакого сексуального подтекста здесь нет, все дело именно в пересмотре старых схем). Однако, научившись выводить новые сценарные линии, авторы фильма оставили визуальную часть неизменной. Виды Манхэттена, как и раньше, символизируют жизненный успех. Популярные песни дублируют происходящее на экране: помните, как Джулия Робертс еще в начале 90-х гордо вышагивала под «Pretty Woman»? Много воды утекло с тех пор, но Дженнифер Лопес все равно спешит в супермаркет под композицию «Working Woman» - как будто и без того непонятно, кто она и как себя ощущает. Костюмы героини после трудоустройства могут показаться очень знакомыми. Над ними работала художница Молли Роджерс, создательница гардероба для Кэрри Брэдшоу и ее подруг из «Секса в большом городе». Опять же вопрос: насколько уместен в конце 2010-х образ хищницы из мегаполиса, придуманный почти 20 лет назад? Эта двойственность, вероятно, сознательная. Помимо запроса на новые формы, существует еще и запрос на ностальгию. Многие зрители (и особенно зрительницы), выросшие на романтических комедиях с Джей Ло, пойдут в кинотеатры именно для того, чтобы вспомнить, как это было. И они свое получат. Умение сидеть на двух стульях – редкий талант, и, пожалуй, именно он делает совершенно проходное кино достойным такой длинной рецензии. Ксения Реутова Купить билет