«Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин»: Рецензия Киноафиши

Бабло побеждает зло

Обычный тихий американский городок Ворденклиф, канун Дня всех святых. Мать-одиночка (Венди МакЛендон-Кови) растит двух детей, надрываясь на работе сверхурочно, а единственные романтические отношения, позволенные ей, – двухминутный разговор с кассиром в местном супермаркете. Старшая дочь Сара (Мэдисон Айсмен) ужасно хочет вырваться из сонного царства и поступить в университет: вот только есть проблема – мотивационное эссе никаких не идёт (а ведь девушка мечтает быть писательницей). Вдобавок и бестолковый бойфренд постоянно ее отвлекает. Младший сын Сонни (Джереми Рэй Тейлор) безумно увлечён наукой и фигурой Николы Теслы – сумрачный гений жил в их городе, там же до сих пор стоит знаменитая башня, которую он использовал для экспериментов с передачей электричества. В свободное время от задротства он тусит с другом Сэмом (Калил Харрис): школьники даже открывают свой маленький бизнес – «Братья Мусорщики». Первый вызов оказывается неоплачиваемым, но зато ребята могут забрать из таинственного старого дома, покрытого пылью, всё, что захотят: открыв непонятную книгу они вызывают в наш мир куклу Слаппи. С этого момента Хэллоуин становится действительно беспокойным.

Кадр из фильма «Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин»

Три года назад на экраны выходили первые «Ужастики» – ориентированный на детскую аудиторию фильм, использующий эстетику американского хоррора, пусть и не стал суперхитом, но заслужил положительную оценку критиков и свой скромный бюджет отбил. Российские зрители, росшие в нулевые, наверняка помнят ряд одноименных книг, заполонившие полки с фантастикой яркими, кричащими обложками и вычурными названиями. Все эти произведения принадлежат перу Роберта Лоуренса Стайна, которого часто называют Стивеном Кингом для детей. На данный момент Стайн наштамповал уже несколько сотен (!) таких небольших книжонок: неудивительно, что такой феномен (пусть и очень вторичный) рано или поздно должен был попасть на экраны. Фильм 2015 года не хватал звёзд с неба, но был достаточно забавным, а одну из центральных ролей исполнил Джек Блэк: комедийный актёр сыграл самого Стайна, сюжеты книг которого начали воплощаться в реальность.

Кадр из фильма «Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин»

«Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» сменили почти всю команду – место опытного постановщика Роба Леттермана («Подводная братва», «Путешествия Гулливера») занял Эри Сандел (автор ромкома «Когда мы познакомились», в этом году вышедшего на Netflix), сценарная команда обновилась, а из оригинального актёрского состава остался лишь сам Блэк – и то Р. Л. Стайн в его исполнении по-жульнически появляется на несколько минут ближе к концу фильма. Сюжет, по-детски глуповатый и наивный, поддерживается более-менее убедительной актёрской игрой нового детско-подросткового состава: проблема только в том, что предсказуемость в этот раз не уравновешивается никакими яркими харизматичными деталями фильма. Даже юмор кажется уж совсем примитивным: Джек Блэк, увидевший красный парящий шарик (отсылка к «Оно»), кричит «Я же говорил, что первым это придумал!». Это шутливое подмигивание на тему сравнения Р. Л. Стайна и Стивена Кинга уже обыгрывалось в первом фильме: сиквел даже не пытается сделать вид, что изобретает велосипед, а нагло едет на старом трёхколёсном. «Ужастики 2» в конце намекают на триквел: нет сомнения, что дети будут в восторге и от следующих серий, вот только взрослым, которые пойдут с ними в кинотеатры, ловить здесь совсем нечего.

Марат Шабаев

В российском прокате с 1 ноября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин»