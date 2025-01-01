Menu
Date of Birth
16 March 1986
Age
39 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Actress, Producer
Height
173 cm (5 ft 8 in)
Eye colour
blue

Biography of Alexandra Daddario

Alexandra Daddario (Alexandra Anna Daddario) - American actress. She was born March 16, 1986 in New York City, United States of America.
Best known for her work on films such as Baywatch (2017), Texas Chainsaw 3D (2013), Percy Jackson: Sea of Monsters (2013), Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2009).

Popular Films

The Sopranos 8.7
The Sopranos (1999)
Why Women Kill 7.5
Why Women Kill (2019)
Wildflower 6.9
Wildflower (2022)

Filmography

Genre
Year
Justice League: Crisis on Infinite Earths Part 1 6.4
Justice League: Crisis on Infinite Earths Part 1 Justice League: Crisis on Infinite Earths - Part One
Action, Adventure, Animation 2024, USA
Justice League: Crisis on Infinite Earths - Part Three 6.1
Justice League: Crisis on Infinite Earths - Part Three Justice League: Crisis on Infinite Earths - Part Three
Action, Adventure, Animation 2024, USA
Anne Rice's Mayfair Witches
Anne Rice's Mayfair Witches
Mystery, Drama 2023, USA
Wildflower 6.9
Wildflower Wildflower
Comedy 2022, USA
The White Lotus
The White Lotus
Comedy, Drama 2021, USA
Die in a Gunfight 5
Die in a Gunfight Die in a Gunfight
Romantic, Action, Drama 2021, USA
We Summon the Darkness 4.9
We Summon the Darkness We Summon the Darkness
Horror, Thriller, Comedy 2020, USA
Superman: Man of Tomorrow 6.4
Superman: Man of Tomorrow Superman: Man Of Tomorrow
Animation 2020, USA
Songbird 5.1
Songbird Songbird
Thriller, Drama, Romantic 2020, USA
Why Women Kill 7.5
Why Women Kill
Drama, Comedy, Crime 2019, USA
Night Hunter 6.5
Night Hunter Nomis
Thriller, Action 2019, USA
Can You Keep a Secret? 5.6
Can You Keep a Secret? Can You Keep a Secret?
Romantic, Comedy 2019, USA
Lost Transmissions 5.1
Lost Transmissions Lost Transmissions
Drama 2019, USA
Lost Girls and Love Hotels 4.3
Lost Girls and Love Hotels Lost Girls and Love Hotels
Drama, Thriller 2019, USA / Japan
When We First Met 6.4
When We First Met When We First Met
Comedy 2018, USA
We Have Always Lived in the Castle 5.8
We Have Always Lived in the Castle We Have Always Lived in the Castle
Thriller, Drama, Detective 2018, USA
Baywatch 6.4
Baywatch Baywatch
Comedy, Action 2017, USA
The Layover 4.8
The Layover The Layover
Comedy 2017, USA
The Choice 6.9
The Choice The Choice
Drama, Romantic 2016, USA
San Andreas 6.8
San Andreas San Andreas
Action, Adventure 2015, USA
Burying the Ex 5.2
Burying the Ex Burying the Ex
Horror, Comedy 2014, USA
Percy Jackson: Sea of Monsters 6.6
Percy Jackson: Sea of Monsters Percy Jackson & the Olympians: The Sea of Monsters
Adventure, Family, Action, Fantasy, Drama 2013, USA
Texas Chainsaw 3D 5.6
Texas Chainsaw 3D The Texas Chainsaw 3D
Detective, Thriller, Horror 2013, USA
Hall Pass 6.6
Hall Pass Hall Pass
Comedy 2011, USA
News about Alexandra Daddario’s private life
Stills from the series 'Mayfair Witches'
Rowan Fully Embraces Her Dark Side in a Shocking 'Mayfair Witches' Season 2 Finale – Series Holds 71% on Rotten Tomatoes
Stills from the series 'Mayfair Witches' (2023) and 'The White Lotus' (2021)
Alexandra Daddario: From 'Percy Jackson' to 'Mayfair Witches' Star

Photos

