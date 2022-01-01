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Алессандро Борги
Алессандро Борги
Alessandro Borghi
О персоне
Фильмография
Алессандро Борги
Alessandro Borghi
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Дата рождения
19 сентября 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Рим, Италия
Рост
180 см
Биография Алессандро Борги
Родился 19 сентября 1986 года. Рим, Италия.
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Фильмография Алессандро Борги
Супергерои
комедия, драма, мелодрама
2021, Италия
8.0
Первый король Рима
драма, исторический
2019, Италия / Бельгия
6.0
На моей коже
драма, биография
2018, Италия
7.0
Место встречи
комедия, драма
2017, Италия
7.0
Неаполь под пеленой
триллер
2017, Италия
5.0
Везучая
2017, Италия
6.0
Не будь злым
драма
2015, Италия
7.0
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