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Алессандро Борги

Alessandro Borghi
Алессандро Борги
Алессандро Борги Alessandro Borghi
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Дата рождения
19 сентября 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Рим, Италия
Рост
180 см
Биография Алессандро Борги

Родился 19 сентября 1986 года. Рим, Италия.

Фильмография Алессандро Борги
Супергерои
Супергерои
комедия, драма, мелодрама 2021, Италия
8.0
Первый король Рима
Первый король Рима
драма, исторический 2019, Италия / Бельгия
6.0
На моей коже
На моей коже
драма, биография 2018, Италия
7.0
Место встречи
Место встречи
комедия, драма 2017, Италия
7.0
Неаполь под пеленой
триллер 2017, Италия
5.0
Везучая
Везучая
2017, Италия
6.0
Не будь злым
Не будь злым
драма 2015, Италия
7.0
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