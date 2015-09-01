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Desde allá

Оттуда, 2015

2015 / Венесуэла
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме
История богатого мужчины, который платит молодым парням за близкое общение с ними без интимной близости, неожиданно чувствует привязанность к одному из своих товарищей.
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 3 октября 2019
Премьера в мире 1 сентября 2015
Режиссер
Лоренцо Вигас
В ролях
Альфредо Кастро
Луис Сильва
Катерина Кардосо
Хорхе Луис Боске
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Оттуда 2 постера
Венецианский кинофестиваль «Золотой лев»
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