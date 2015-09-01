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Оттуда
Desde allá
Оттуда, 2015
2015 / Венесуэла
6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Жанр:
драма
мелодрама
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О фильме
История богатого мужчины, который платит молодым парням за близкое общение с ними без интимной близости, неожиданно чувствует привязанность к одному из своих товарищей.
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6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2015
Премьера онлайн
3 октября 2019
Премьера в мире
1 сентября 2015
Режиссер
Лоренцо Вигас
В ролях
Альфредо Кастро
Луис Сильва
Катерина Кардосо
Хорхе Луис Боске
Все актеры и съемочная группа
2 постера
Венецианский кинофестиваль
«Золотой лев»
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