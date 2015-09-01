Оттуда, 2015

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о выходе в прокат О фильме История богатого мужчины, который платит молодым парням за близкое общение с ними без интимной близости, неожиданно чувствует привязанность к одному из своих товарищей. Развернуть 6.6 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5 Продолжительность 1 час 33 минуты Год выпуска 2015 Премьера онлайн 3 октября 2019 Премьера в мире 1 сентября 2015 Режиссер Лоренцо Вигас В ролях Альфредо Кастро Луис Сильва Катерина Кардосо Хорхе Луис Боске Все актеры и съемочная группа 2 постера Венецианский кинофестиваль «Золотой лев»

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