Война, 2016

В качестве основы для сценария использовался реальный вооруженный конфликт в Афганистане между США и группировками боевиков. В 2014 году между странами было подписано соглашение, однако в 2015 году террористы возобновили свою деятельность.

Фильм целиком сняли всего за 28 дней.

Съемочная группа работала в штате Луизиана. Большую часть кадров сняли в Новом Орлеане.

В Великобритании был продан лишь один билет на премьеру. Фильм вышел в прокат всего в одном кинотеатре. Таким образом, в первые дни в стране сборы составили лишь 7 английских фунтов.

Критики отнеслись к ленте негативно. На большинстве сайтов ей посвящены разгромные рецензии. Зрители встретили картину чуть лучше, однако достаточно прохладно.

Зато на международных кинофестивалях в Венеции и в Торонто лента получила положительные отзывы от критиков.

Исполнитель главный роли Шайа ЛаБаф неоднократно заявлял, что стремился к полному погружению в образ своего персонажа. Поэтому после завершения съемок в роли пехотинца с посттравматическим расстройством актер даже начал думать о том, чтобы покончить с собой. Впрочем, заявлениям ЛаБафа верят немногие, поскольку он известен своими провокациями и преувеличением собственных эмоций.

Это вторая по счету работа Шайи ЛаБафа совместно с режиссером Дито Монтиелем. Ранее они встретились в проекте «Как узнать своих святых», где актер исполнил роль героя, выросшего в криминальном районе. Его партнерами по фильму стали Роберт Дауни младший, а также Ченнинг Татум.

Также в этом фильм произошло воссоединение актера с Гэри Олдманом, с которым они вместе играли в ленте «Самый пьяный округ в мире».

На форме капитана Пейтона мы видим значок военнослужащих флота морской пехоты. На самом деле он должен был носить офицерский символ отличия золотого цвета. Офицерам не запрещено использовать значки, принадлежащие рядовым, после того, как они прошли обучение, и заслужили повышение. Однако символ отличия, показанный в фильме, появился в начале 2000-х. Поэтому маловероятно, что капитан флота носит значок спустя 15 лет.

В эпизодах, когда младший капрал появляется в полной служебной амуниции, мы видим его ленту с медалью за участие в кампании в Афганистане. Но на ней нет ни одной бронзовой служебной звезды. В то же время на таких знаках отличия она должна присутствовать.

Кроме медали за участие в кампании в Афганистане у капрала должна быть медаль НАТО. Они присуждаются одновременно. Однако у Драммера ее нет.

В русский прокат лента вышла под названием «Война». Хотя в оригинале она переводится как «погибший» или «парень убит».

Задолго до начала съемок исполнителей главных ролей начали тренировать настоящие морские пехотинцы. Это нужно было для того, чтобы герои выглядели в кадре более правдиво.