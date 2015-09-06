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Война Война
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Man Down

Война, 2016

2016 / США
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Война» снял обладатель премии Венецианского кинофестиваля Дито Монтиель («Как узнать своих святых»). Главную роль в картине исполнил известный актёр Шайа ЛаБаф («Нимфоманка», «Американская милашка», «Трансформеры»). Также вместе с ним сыграли не менее популярные актёры, среди которых Гари Олдман («Дракула», «Леон», «Пятый элемент»), Джай Кортни («Дивергент», «Терминатор: Генезис»), Кейт Мара («Фантастическая четвёрка», «Марсианин») и другие.

Скандальная военная драма рассказывает историю посттравматического шока одного из морских пехотинцев американской армии. Гэбриэл Драммер служил в Афганистане. После вооруженного конфликта, который неудачно закончился для американцев, он возвращается домой. Но здесь он не находит ничего из того, что ему было дорого. На месте цветущих городов теперь разрушенные руины. Совсем также, как в Афганистане, откуда вернулся главный герой.

Дома у Гэбриэла оставались жена и маленький сын. Он решает найти свою семью, и вместе с лучшим другом отправляется на поиски. В руинах американских городов он надеется обрести то, что давно утратил. Теперь власть принадлежит тем, кто сильнее. Гэбриэлю придется многое переосмыслить и узнать кое-что о себе, если он хочет вернуть своих близких.

 

В качестве основы для сценария использовался реальный вооруженный конфликт в Афганистане между США и группировками боевиков. В 2014 году между странами было подписано соглашение, однако в 2015 году террористы возобновили свою деятельность.

Фильм целиком сняли всего за 28 дней.

Съемочная группа работала в штате Луизиана. Большую часть кадров сняли в Новом Орлеане.

В Великобритании был продан лишь один билет на премьеру. Фильм вышел в прокат всего в одном кинотеатре. Таким образом, в первые дни в стране сборы составили лишь 7 английских фунтов.

Критики отнеслись к ленте негативно. На большинстве сайтов ей посвящены разгромные рецензии. Зрители встретили картину чуть лучше, однако достаточно прохладно.

Зато на международных кинофестивалях в Венеции и в Торонто лента получила положительные отзывы от критиков.

Исполнитель главный роли Шайа ЛаБаф неоднократно заявлял, что стремился к полному погружению в образ своего персонажа. Поэтому после завершения съемок в роли пехотинца с посттравматическим расстройством актер даже начал думать о том, чтобы покончить с собой. Впрочем, заявлениям ЛаБафа верят немногие, поскольку он известен своими провокациями и преувеличением собственных эмоций.

Это вторая по счету работа Шайи ЛаБафа совместно с режиссером Дито Монтиелем. Ранее они встретились в проекте «Как узнать своих святых», где актер исполнил роль героя, выросшего в криминальном районе. Его партнерами по фильму стали Роберт Дауни младший, а также Ченнинг Татум.

Также в этом фильм произошло воссоединение актера с Гэри Олдманом, с которым они вместе играли в ленте «Самый пьяный округ в мире».

На форме капитана Пейтона мы видим значок военнослужащих флота морской пехоты. На самом деле он должен был носить офицерский символ отличия золотого цвета. Офицерам не запрещено использовать значки, принадлежащие рядовым, после того, как они прошли обучение, и заслужили повышение. Однако символ отличия, показанный в фильме, появился в начале 2000-х. Поэтому маловероятно, что капитан флота носит значок спустя 15 лет.

В эпизодах, когда младший капрал появляется в полной служебной амуниции, мы видим его ленту с медалью за участие в кампании в Афганистане. Но на ней нет ни одной бронзовой служебной звезды. В то же время на таких знаках отличия она должна присутствовать.

Кроме медали за участие в кампании в Афганистане у капрала должна быть медаль НАТО. Они присуждаются одновременно. Однако у Драммера ее нет.

В русский прокат лента вышла под названием «Война». Хотя в оригинале она переводится как «погибший» или «парень убит».

Задолго до начала съемок исполнителей главных ролей начали тренировать настоящие морские пехотинцы. Это нужно было для того, чтобы герои выглядели в кадре более правдиво.

Война ставит человека перед выбором, который на всегда стирает грань между реальностью и иллюзией. Морской пехотинец Гэбриэл Драммер со своим боевым другом Дэвином возвращается домой после кампании в Ираке, которая закончилась для Америки катастрофой. Страна лежит в руинах пост-апокалипсиса. Гэбриэл решает во что бы то ни стало отыскать жену и сына в новом мире, где господствует жестокость и право сильного. Сам того не подозревая, он огнём и мечом прокладывает себе дорогу к дому, где ему суждено понять, что всё далеко не так, как кажется.

5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 9 марта 2017
Премьера онлайн 2 декабря 2016
Премьера в мире 6 сентября 2015
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Дито Монтиель
Дито Монтиель
В ролях
Кейт Мара
Кейт Мара
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф
Джай Кортни
Джай Кортни
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Клифтон Коллинз мл.
Клифтон Коллинз мл.
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Война 3 постера
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Война
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«Каждому пятому ветерану Афганистана и Ирака был поставлен диагноз ПТСР (Посттравматическое стрессовое расстройство). 200 000 ветеранов остались без крова. 20 ветеранов каждый день совершают самоубийство». За 28 дней Дито Монтиель («Как узнать своих святых»), сумел создать довольно красноречивую иллюстрацию данному факту в своем фильме «Война». Пост-апокалиптический сюжет построен в лучших традициях французской литературы, где история человека…
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