Фильмы Harry's Bar

Harry's Bar

Harry's Bar 18+
О фильме

Нарядное посвящение легендарному венецианскому бару Ни один европейский бар не может похвастать такой долгой и яркой историей, как Harry's Bar на венецианской набережной в районе Сан Марко. Открытый в 1931-м году Джузеппе Чиприани, он стал не просто толковым питейным заведением, не только гастрономическим оазисом (он известен как «дом карпаччо и коктейля Беллини»), но произведением искусства общения, искусства жизни. Среди его бывших и нынешних завсегдатаев были Эрнест Хемингуэй, Чарли Чаплин, Артуро Тосканини, Трумен Капоте, Пегги Гуггенхайм, Аристотель Онассис. Сегодня Harry's Bar – национальное достояние. Но не музей – он жив и весел. Отчего это так – отвечает этот легкий и лаконичный документальный фильм.
Страна Италия
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 4 сентября 2015
Производство Wider Films, Taodue Film, Istituto Luce Cinecittà
Режиссер
Карлотта Черкветти
Рейтинг фильма

7.4
11 голосов
7.7 IMDb
