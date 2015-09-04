Нарядное посвящение легендарному венецианскому бару Ни один европейский бар не может похвастать такой долгой и яркой историей, как Harry's Bar на венецианской набережной в районе Сан Марко. Открытый в 1931-м году Джузеппе Чиприани, он стал не просто толковым питейным заведением, не только гастрономическим оазисом (он известен как «дом карпаччо и коктейля Беллини»), но произведением искусства общения, искусства жизни. Среди его бывших и нынешних завсегдатаев были Эрнест Хемингуэй, Чарли Чаплин, Артуро Тосканини, Трумен Капоте, Пегги Гуггенхайм, Аристотель Онассис. Сегодня Harry's Bar – национальное достояние. Но не музей – он жив и весел. Отчего это так – отвечает этот легкий и лаконичный документальный фильм.

