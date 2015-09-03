Маменькин сынок, 2015

Главная героиня фильма, 40-летняя Виолетта, которая всю жизнь занималась лишь своей карьерой в модном бизнесе, неожиданно влюбляется в провинциального компьютерного фаната Жана-Рене во время курортного отдыха. Они неплохо ладят, но в дело вмешивается сын Виолетты, ленивый и эгоистичный подросток по имени Лоло.
Фильм рассказывает о трудоголичке Виолетте из мира моды, которая неожиданно влюбляется в компьютерщика Жана-Рене. Однако 19-летний сын Виолетты, Лоло, не в восторге от их отношений. Лоло решает во что бы то ни стало избавиться от возлюбленного своей матери