Маменькин сынок, 2015

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Главная героиня фильма, 40-летняя Виолетта, которая всю жизнь занималась лишь своей карьерой в модном бизнесе, неожиданно влюбляется в провинциального компьютерного фаната Жана-Рене во время курортного отдыха. Они неплохо ладят, но в дело вмешивается сын Виолетты, ленивый и эгоистичный подросток по имени Лоло. Развернуть Жюли Дельпи, исполнительница главной роли Виолетты, широко известна во Франции и по всему миру как актриса, но мало кто знает, что она также является также режиссером и сценаристом. На данный в ее фильмографии числится девять проектов.

В качестве фоновой музыки в фильме использованы две песни: «Music to Watch Girls By» в исполнении Энди Уильямса и «Small Talk» в исполнении Клодин Лонже. Энди и Клодин были супружеской парой с 1961 по 1975 годы.

В интервью Дельпи заверила журнал Creative Screenwriting, что фильм не был биографическим. Она сказала: “В «Лоло» нет ничего автобиографического. Это совсем не личное. Во всяком случае, характер Арианы мне ближе, чем характер Виолетты».

Съемки начались 6 октября 2014 года и проходили в течение двух месяцев в Париже, Биаррице и Лондоне. Уже через год состоялась премьера фильма в Париже, где его кинопрокат финишировал с кассовыми сборами около семи миллионов долларов.

Развернуть Фильм рассказывает о трудоголичке Виолетте из мира моды, которая неожиданно влюбляется в компьютерщика Жана-Рене. Однако 19-летний сын Виолетты, Лоло, не в восторге от их отношений. Лоло решает во что бы то ни стало избавиться от возлюбленного своей матери Развернуть 5.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6 Продолжительность 1 час 39 минут Год выпуска 2015 Премьера онлайн 1 мая 2017 Премьера в мире 3 сентября 2015 Возраст 16+ Прокатчик Каскад Режиссер Жюли Дельпи В ролях Дэни Бун Жюли Дельпи Венсан Лакост Карин Вьяр Кристоф Вандевельде Все актеры и съемочная группа 3 постера

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