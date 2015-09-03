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Маменькин сынок Маменькин сынок
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Lolo

Маменькин сынок, 2015

2015 / Франция
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главная героиня фильма, 40-летняя Виолетта, которая всю жизнь занималась лишь своей карьерой в модном бизнесе, неожиданно влюбляется в провинциального компьютерного фаната Жана-Рене во время курортного отдыха. Они неплохо ладят, но в дело вмешивается сын Виолетты, ленивый и эгоистичный подросток по имени Лоло. 

  • Жюли Дельпи, исполнительница главной роли Виолетты, широко известна во Франции и по всему миру как актриса, но мало кто знает, что она также является также режиссером и сценаристом. На данный в ее фильмографии числится девять проектов. 
  • В качестве фоновой музыки в фильме использованы две песни: «Music to Watch Girls By» в исполнении Энди Уильямса и «Small Talk» в исполнении Клодин Лонже. Энди и Клодин были супружеской парой с 1961 по 1975 годы.
  • В интервью Дельпи заверила журнал Creative Screenwriting, что фильм не был биографическим. Она сказала: “В «Лоло» нет ничего автобиографического. Это совсем не личное. Во всяком случае, характер Арианы мне ближе, чем характер Виолетты».
  • Съемки начались 6 октября 2014 года и проходили в течение двух месяцев в Париже, Биаррице и Лондоне. Уже через год состоялась премьера фильма в Париже, где его кинопрокат финишировал с кассовыми сборами около семи миллионов долларов. 
     

Фильм рассказывает о трудоголичке Виолетте из мира моды, которая неожиданно влюбляется в компьютерщика Жана-Рене. Однако 19-летний сын Виолетты, Лоло, не в восторге от их отношений. Лоло решает во что бы то ни стало избавиться от возлюбленного своей матери

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 1 мая 2017
Премьера в мире 3 сентября 2015
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Жюли Дельпи
Жюли Дельпи
В ролях
Дэни Бун
Дэни Бун
Жюли Дельпи
Жюли Дельпи
Венсан Лакост
Венсан Лакост
Карин Вьяр
Карин Вьяр
Кристоф Вандевельде
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Маменькин сынок 3 постера
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Маменькин сынок
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саундтрек фильма Маменькин сынок
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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