В Джексон-Хайтс, 2015

В квартале Джексон-Хайтс, район Квинс, Нью-Йорк находится одно из самых этнически и культурно разнообразных сообществ в США и во всем мире. Здесь живут иммигранты из всех стран Южной Америки, Мексики, Бангладеша, Пакистана, Афганистана, Индии и Китая. Кто-то получил гражданство, кто-то — грин-карту, а у кого-то вообще нет документов. Жители Джексон-Хайтс, со своим культурным, расовым и этническим разнообразием, представляют новую волную иммиграции в Америку. В Джексон-Хайтс говорят на 167 языках. Фильм поднимает проблемы ассимиляции, интеграции, иммиграции, культурных и религиозных различий — проблемы, общие для всего западного мира. Фильм отображает повседневную жизнь местного сообщества: работу местных жителей, социальные центры, религию, их политическую, культурную и социальную жизнь, а также конфликт между сохранением связей с традициями стран происхождения и необходимостью узнавать и принимать американские ценности и привычки.