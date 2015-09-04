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В Джексон-Хайтс В Джексон-Хайтс
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In Jackson Heights

В Джексон-Хайтс, 2015

2015 / США / Франция
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11 голосов
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О фильме

В квартале Джексон-Хайтс, район Квинс, Нью-Йорк находится одно из самых этнически и культурно разнообразных сообществ в США и во всем мире. Здесь живут иммигранты из всех стран Южной Америки, Мексики, Бангладеша, Пакистана, Афганистана, Индии и Китая. Кто-то получил гражданство, кто-то — грин-карту, а у кого-то вообще нет документов. Жители Джексон-Хайтс, со своим культурным, расовым и этническим разнообразием, представляют новую волную иммиграции в Америку. В Джексон-Хайтс говорят на 167 языках. Фильм поднимает проблемы ассимиляции, интеграции, иммиграции, культурных и религиозных различий — проблемы, общие для всего западного мира. Фильм отображает повседневную жизнь местного сообщества: работу местных жителей, социальные центры, религию, их политическую, культурную и социальную жизнь, а также конфликт между сохранением связей с традициями стран происхождения и необходимостью узнавать и принимать американские ценности и привычки.

7.2 Оцените
11 голосов
Продолжительность 3 часа 10 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 4 сентября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Фредерик Вайсман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В Джексон-Хайтс 2 постера
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