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Лука Маринелли
Лука Маринелли
Luca Marinelli
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Лука Маринелли
Luca Marinelli
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Дата рождения
22 октября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Биография Луки Маринелли
Родился 22 октября 1984 года. Рим, Италия.
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Фильмография Луки Маринелли
Дьяволик
криминал, триллер
2021, Италия
5.0
Мартин Иден
драма
2019, Италия / Франция
6.0
Дай себе волю
комедия
2017, Италия
6.0
Радуга
военный, драма
2017, Италия / Франция
5.0
Светлое будущее
драма
2017, Италия
6.0
Всё ради девушки
комедия, мелодрама
2016, Италия
6.0
Меня зовут Джиг-Робот
боевик, фантастика
2015, Италия
7.0
Не будь злым
драма
2015, Италия
7.0
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