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Бертран Тавернье
Бертран Тавернье
Bertrand Tavernier
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Бертран Тавернье
Bertrand Tavernier
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Дата рождения
25 апреля 1941
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
26 марта 2021
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Бертран Тавернье
Режиссер. Родился 25 апреля 1941 года. Лион, Франция.
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Фильмография Бертран Тавернье
Набережная Орсе
комедия
2013, Франция
6.0
Принцесса де Монпансье
драма, боевик, мелодрама, исторический
2010, Германия / Франция
7.0
В электрическом тумане
мистика, драма
2009, США
6.0
Приманка
драма, криминал
1995, Франция
6.0
Дочь ДАртаньяна
боевик, приключения, комедия
1994, Франция
5.0
Страсти по Беатрис
драма
1987, Франция / Италия
6.0
Воскресенье за городом
драма
1984, Франция
7.0
Преступный репортаж
драма
1980, Франция / ФРГ / Великобритания
6.0
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