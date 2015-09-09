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Постер фильма Дженис: Маленькая девочка грустит
7.4
Киноафиша Фильмы Дженис: Маленькая девочка грустит
7.4

Дженис: Маленькая девочка грустит

, 2015
Janis: Little Girl Blue
США / документальный / 18+
Постер фильма Дженис: Маленькая девочка грустит
7.4

О фильме

В родном Порт-Артуре она всегда чувствовала себя изгоем. Найдя близких по духу людей в Сан-Франциско, Дженис Джоплин стала суперзвездой — но совсем ненадолго. «Грустная маленькая девочка», один из немногих фильмов о быстрой, яркой и бурной жизни одной из главных рок-певиц в истории, сделан однажды номинировавшейся на «Оскар» Эми Берг без излишней сентиментальности, зато с большими почтением и любовью. О Джоплин нежно и без осуждения рассказывают ее друзья, родственники и игравшие с ней музыканты. Они вспоминают, как Дженис при первой встрече с Бобом Диланом заявила ему, что тоже станет знаменитой; как она не могла понять, почему не получается стать такой же, как все — и слава богу; как любила вообще весь мир — и почему это было проблемой. В перерывах между интервью — песни, записи концертов, бешеная энергетика которых прорывается через экран, и голос Кэт Пауэр, читающий письма, которые Дженис успела написать за свои 27. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

В ролях

Дженис Джоплин
Self
Кэт Пауэр
Janis Joplin
Карлеен Беннетт
Self - Janis Joplin's Childhood Friend
Laura Joplin
Self - Janis Joplin's Sister
Michael Joplin
Self - Janis Joplin's Brother
J. Dave Moriaty
Self - Janis Joplin's Schoolfriend
Jack Smith
Self - Janis Joplin's Schoolfriend
Powell St. John
Self
Jae Whitaker
Self
Travis Rivers
Self
Режиссер Эми Берг
Сценарист Эми Берг
Композитор Joel Shearer
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 5 февраля 2016
Премьера в мире 9 сентября 2015
Дата выхода
10 октября 2015 Бразилия
13 октября 2015 Великобритания
27 ноября 2015 Германия
22 октября 2015 Дания
8 октября 2015 Италия
13 сентября 2015 Канада
21 января 2016 Нидерланды
16 октября 2015 Польша
27 ноября 2015 США
9 сентября 2015 Франция
Другие названия
Janis: Little Girl Blue, Janis, Dženis Džoplin: Mala plava devojka, Janis Joplin - Little Girl Blue, Janis Joplin: otožno dekle, Janis: A Janis Joplin-sztori, Janis: chica azul, Τζάνις: Το κορίτσι τραγουδάει τα μπλουζ, Дженис: Маленькая девочка грустит, ジャニス　リトル・ガール・ブルー

Рейтинг фильма

7.4
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саундтрек фильма Дженис: Маленькая девочка грустит

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