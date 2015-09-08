1995-й год, Остия – римский город в устье Тибра, где живут – словно на последнем дыхании, захлебываясь алкоголем, задыхаясь кокаиновой пылью, двигаясь в ритме оглушительной клубной музыки – двадцатилетние Витторио и Чезаре, братья не по крови, но по уличному духу. Для них есть только здесь и сейчас, и каждая минута должна быть обращена в кайф; а будущее – что будущее? Будущего, конечно, нет. Но именно о нем – благоустроенном, спокойном и, возможно, семейном – начинает задумываться Витторио после встречи с Линдой. И в отношениях друзей наступает неизбежный слом...

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