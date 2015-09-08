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Постер фильма Не будь злым
7.3
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7.3

Не будь злым

, 2015
Non essere cattivo
Италия / драма / 18+
Постер фильма Не будь злым
7.3

О фильме

1995-й год, Остия – римский город в устье Тибра, где живут – словно на последнем дыхании, захлебываясь алкоголем, задыхаясь кокаиновой пылью, двигаясь в ритме оглушительной клубной музыки – двадцатилетние Витторио и Чезаре, братья не по крови, но по уличному духу. Для них есть только здесь и сейчас, и каждая минута должна быть обращена в кайф; а будущее – что будущее? Будущего, конечно, нет. Но именно о нем – благоустроенном, спокойном и, возможно, семейном – начинает задумываться Витторио после встречи с Линдой. И в отношениях друзей наступает неизбежный слом...

В ролях

Лука Маринелли
Лука Маринелли
Cesare
Алессандро Борги
Алессандро Борги
Vittorio
Роберта Маттеи
Роберта Маттеи
Linda
Алессандро Бернардини
Brutto
Валентино Кампителли
Grasso
Сильвия Д’Амико
Сильвия Д’Амико
Viviana
Danilo Cappanelli
Lungo
Мануэль Рульи
Corto
Элизабетта Де Вито
Madre di Cesare
Alice Clementi
Debora
Режиссер Клаудио Калигари
Сценарист Клаудио Калигари, Giordano Meacci, Francesca Serafini
Композитор Paolo Vivaldi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 2 июля 2016
Премьера в мире 8 сентября 2015
Дата выхода
6 апреля 2017 Германия
8 сентября 2015 Италия
Бюджет €1 360 000
Сборы в мире $660 922
Производство Kimerafilm, Rai Cinema, Taodue Film
Другие названия
Non essere cattivo, Don't Be Bad, Mauvaise Graine, Não Seja Mau, Ne budi loš, Ne légy rossz, Nebuk blogas, Nie bądź złym, No seas malo, Tu nichts Böses, Var inte elak, Не будь злым, 그렇게 살지 마라

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb

Отзывы о фильме

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