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Брайан Де Пальма
Брайан Де Пальма
Brian De Palma
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Брайан Де Пальма
Brian De Palma
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Дата рождения
11 сентября 1940
Возраст
81 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Брайан Де Пальма
Родился 11 сентября 1940 года. Ньюарк, Нью-Джерси, США.
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Фильмография Брайан Де Пальма
Домино
триллер, криминал
2019, Дания / Нидерланды / Франция / Италия / Бельгия
4.0
Страсть
детектив, драма, триллер
2012, Великобритания / Германия / Испания / Франция
6.0
Без цензуры
военный, драма
2007, США
7.0
Черная орхидея
мистика, триллер, криминал, драма
2006, США
6.0
Роковая женщина
криминал, триллер
2002, Франция
5.0
Миссия на Марс
драма, фантастика, приключения
2000, США
5.0
Глаза змеи
детектив, мистика, триллер
1998, США
7.0
Миссия: Невыполнима
боевик, триллер, приключения, мистика
1996, США
7.0
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