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Валерия Голино
Валерия Голино
Valeria Golino
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Валерия Голино
Valeria Golino
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Дата рождения
22 октября 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Валерия Голино
Родилась 22 октября 1966 года. Неаполь, Италия.
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Фильмография Валерия Голино
Венецианские тайны
триллер
2020, Италия
5.0
Счастливое число 5
боевик, комедия
2019, Бельгия / Италия / Франция
5.0
Портрет девушки в огне
драма, исторический
2019, Франция
7.0
Последняя любовь Казановы
мелодрама, исторический
2019, Франция / Бельгия
5.0
Вся моя безумная любовь
драма
2019, Италия
5.0
Грекзит
драма, биография
2019, Франция / Греция
5.0
Моя дочь
драма
2018, Италия
6.0
Дублёр
драма
2017, Италия
4.0
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18 марта 2016 00:00
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