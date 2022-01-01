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Бланка Суарес

Blanca Suárez
Бланка Суарес
Бланка Суарес Blanca Suárez
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Дата рождения
21 октября 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Мадрид, Испания
Рост
165 см
Личные связи
Джоэль Боскед
Состояли в отношениях с 2015 по 2018 годы
Биография Бланки Суарес

Содержание:
Бланка Суарес – Фильмы
  - Бланка Суарес – «Красавица и чудовище»
Бланка Суарес и Марио Касас
Бланка Суарес – Личная жизнь

Испанская актриса, модель и публицист Бланка Мартинес Суарес родилась 21 октября 1988 года в Мадриде. Во время учебы в гимназии брала уроки актерского мастерства в школе искусств «Artes Escénicas Tritón». После окончания школы поступила на факультет коммуникаций в Университете короля Хуана Карлоса. Во время учебы решила заняться актерской карьерой. Суарес известна по работам в телесериалах и игровых фильмах испанских режиссеров: Педро Альмодовара, Иманола Урибе и Алекса де ла Иглесиа. В 2013 году Суарес была удостоена приза «Окрытие года» Каннского кинофестиваля.


Бланка Суарес – Фильмы

В 18 лет актриса дебютировала в картине «Дрожь». Затем последовала роль в драме Хосе Корбачо «Трусы», где начинающая артистка сыграла редактора. Настоящая слава пришла к Суарес после выхода телесериала «Черная лагуна». В ТВ-проекте она исполнила роль Хулии – странной девушки, которой являются призраки. Изначально ее персонаж был второстепенным, но затем вошел в основной состав сериала. После завершения сериала «Черная лагуна» Бланка снялась в новом ТВ-проекте – постапокалиптическом сериале «Ковчег» (2011-2013).

В 2011 году Бланка Суарес снялась в роли Нормы в фильме Педро Альмодовара «Кожа, в которой я живу». Главные роли в фильме исполнили Антонио Бандерас и Елена Анайя. Картина была представлена в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.

В 2013 году Суарес снялась в еще одном фильме Альмодовара. Фильм «Я очень возбужден» (в оригинальном переводе «Мимолетные любовники» или «Влюбленные пассажиры») – это классическая комедия положений. Во время полета пассажирского самолета обнаруживают поломку и пассажиры начинают раскрывать свои секреты и пороки.

В 2015 году Суарес сыграла Изабеллу Португальскую в сериале «Карлос, король и император». В 2016 году актриса засветилась в романтической комедии «Булочная в Бруклине» режиссеров Эйми Тигарден и Кристы Родригес.

В 2017 году вышел фильм Алекса де ла Иглесиа «Дикая история», в котором Суарес сыграла одну из главных ролей. По сюжету компания совершенно разных людей не может выбраться из бара: каждый покинувший помещение сразу же погибает. Гонка за выживание принимает самые страшные формы.


Бланка Суарес – «Красавица и чудовище»

«Красавица и чудовище» – двухсерийный мини-сериал испанского телеканала Telecinco и итальянского Rai. Бланка Суарес сыграла в проекте главную роль. Лента рассказывает об отношениях одинокого и обезображенного мужчины и бесстрашной девушки Беллы.


Бланка Суарес и Марио Касас

Бланка Суарес довольно часто появляется в телевизионных проектах в паре с испанским актером Марио Касасом. Артисты играли вместе в сериале «Ковчег», картине «Неоновая плоть», «Дикая история». Во время съемок сериала «Ковчег» у них завязались отношения. Касас признался, что пришел на съемки в этот проект только из-за Бланки. Сейчас Суарес и Касас дружат и периодически встречаются на съемочной площадке.


Бланка Суарес – Личная жизнь

На съемках «Черной лагуны» актриса стала встречаться со своим партнером по проекту Йоном Гонсалесом. В 2009 году актриса стала встречаться с испанским актером Хавьером Перейра. Они расстались в 2011 году. С февраля 2011 Суарес была в отношениях с актером Мигелем Анхелем Сильвестре, партнером по сериалу «Короли рулетки». В 2014 году пара рассталась.  В 2014 году встречалась с испанским музыкантом и актером Дани Мартином. С 2015 по январь 2018 Суарес состояла в отношениях с актером Джоэлем Боскедом.

Интересные факты о Бланке Суарес
  • В 2012 году Бланка Суарес стала «Женщиной года» по версии испанского GQ.
  • Актриса становилась моделью брендов женского белья Lingerie и Intimissimi.
  • С февраля 2014 года Суарес ведет личный блог в журнале Vogue España.
  • Суарес увлекается спортом: актриса занимается фигурным катанием и горными лыжами.
Фильмография Бланки Суарес
Несмотря ни на что
Несмотря ни на что
комедия 2019, Испания
5.0
Дикая история
Дикая история
ужасы, триллер, комедия 2017, Испания / Аргентина
6.0
Потерянный север
Потерянный север
комедия 2015, Испания
5.0
Убойный огонек
Убойный огонек
комедия 2015, Испания
6.0
Я очень возбужден
Я очень возбужден
комедия 2013, Испания
6.0
Короли рулетки
Короли рулетки
драма 2012, Испания
6.0
Кожа, в которой я живу
Кожа, в которой я живу
драма 2011, Испания
7.0
Неоновая плоть
Неоновая плоть
драма, комедия, криминал, триллер 2010, Испания / Швеция / Аргентина
6.0
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Фотографии Бланки Суарес Все фотографии
Бланка Суарес Марио Касас и Бланка Суарес Марио Касас и Бланка Суарес Бланка Суарес с парнем
Все фотографии
Связи
Джоэль Боскед Joel Bosqued
Состояли в отношениях с 2015 по 2018 годы
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