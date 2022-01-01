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Бланка Суарес – Фильмы

- Бланка Суарес – «Красавица и чудовище»

Бланка Суарес и Марио Касас

Бланка Суарес – Личная жизнь

Испанская актриса, модель и публицист Бланка Мартинес Суарес родилась 21 октября 1988 года в Мадриде. Во время учебы в гимназии брала уроки актерского мастерства в школе искусств «Artes Escénicas Tritón». После окончания школы поступила на факультет коммуникаций в Университете короля Хуана Карлоса. Во время учебы решила заняться актерской карьерой. Суарес известна по работам в телесериалах и игровых фильмах испанских режиссеров: Педро Альмодовара, Иманола Урибе и Алекса де ла Иглесиа. В 2013 году Суарес была удостоена приза «Окрытие года» Каннского кинофестиваля.



Бланка Суарес – Фильмы

В 18 лет актриса дебютировала в картине «Дрожь». Затем последовала роль в драме Хосе Корбачо «Трусы», где начинающая артистка сыграла редактора. Настоящая слава пришла к Суарес после выхода телесериала «Черная лагуна». В ТВ-проекте она исполнила роль Хулии – странной девушки, которой являются призраки. Изначально ее персонаж был второстепенным, но затем вошел в основной состав сериала. После завершения сериала «Черная лагуна» Бланка снялась в новом ТВ-проекте – постапокалиптическом сериале «Ковчег» (2011-2013).

В 2011 году Бланка Суарес снялась в роли Нормы в фильме Педро Альмодовара «Кожа, в которой я живу». Главные роли в фильме исполнили Антонио Бандерас и Елена Анайя. Картина была представлена в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.

В 2013 году Суарес снялась в еще одном фильме Альмодовара. Фильм «Я очень возбужден» (в оригинальном переводе «Мимолетные любовники» или «Влюбленные пассажиры») – это классическая комедия положений. Во время полета пассажирского самолета обнаруживают поломку и пассажиры начинают раскрывать свои секреты и пороки.

В 2015 году Суарес сыграла Изабеллу Португальскую в сериале «Карлос, король и император». В 2016 году актриса засветилась в романтической комедии «Булочная в Бруклине» режиссеров Эйми Тигарден и Кристы Родригес.

В 2017 году вышел фильм Алекса де ла Иглесиа «Дикая история», в котором Суарес сыграла одну из главных ролей. По сюжету компания совершенно разных людей не может выбраться из бара: каждый покинувший помещение сразу же погибает. Гонка за выживание принимает самые страшные формы.



Бланка Суарес – «Красавица и чудовище»

«Красавица и чудовище» – двухсерийный мини-сериал испанского телеканала Telecinco и итальянского Rai. Бланка Суарес сыграла в проекте главную роль. Лента рассказывает об отношениях одинокого и обезображенного мужчины и бесстрашной девушки Беллы.



Бланка Суарес и Марио Касас

Бланка Суарес довольно часто появляется в телевизионных проектах в паре с испанским актером Марио Касасом. Артисты играли вместе в сериале «Ковчег», картине «Неоновая плоть», «Дикая история». Во время съемок сериала «Ковчег» у них завязались отношения. Касас признался, что пришел на съемки в этот проект только из-за Бланки. Сейчас Суарес и Касас дружат и периодически встречаются на съемочной площадке.



Бланка Суарес – Личная жизнь

На съемках «Черной лагуны» актриса стала встречаться со своим партнером по проекту Йоном Гонсалесом. В 2009 году актриса стала встречаться с испанским актером Хавьером Перейра. Они расстались в 2011 году. С февраля 2011 Суарес была в отношениях с актером Мигелем Анхелем Сильвестре, партнером по сериалу «Короли рулетки». В 2014 году пара рассталась. В 2014 году встречалась с испанским музыкантом и актером Дани Мартином. С 2015 по январь 2018 Суарес состояла в отношениях с актером Джоэлем Боскедом.