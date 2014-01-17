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Омар - трейлер
Киноафиша Трейлеры Омар. Трейлер

Омар. Трейлер

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Дата публикации: 17 января 2014
Омар – Сражаясь за свободу в оккупированной Палестине, трое друзей детства и молодая девушка переживают душевные муки…
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7.5 Омар
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