Магия, магия - трейлер
Магия, магия. Трейлер

Магия, магия. Трейлер

Дата публикации: 11 июня 2013
Магия, магия – Алисия и её лучшая подруга Сара путешествуют по отдалённым местам Чили вместе с парнем Сары, его сестрой и их чудаковатым приятелем Бринком. Алисия страдает от бессонницы и постепенно начинает сходить с ума. Границы реальности и вымысла становятся для неё всё более размытыми. После того, как Сара внезапно возвращается в Сантьяго, состояние Алисии ещё больше ухудшается. Кошмар наяву продолжается и последняя надежда остается только на друзей. Однако будут ли они для Алисии спасением или же приведут её к гибели?
5.2 Магия, магия
Магия, магия детектив, триллер, ужасы, 2013, Чили / США
