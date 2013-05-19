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Фильмы
Тип Топ
4.7
Тип Топ
, 2013
Tip Top
Люксембург, Франция, Бельгия / триллер / 18+
Трейлеры
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Места съёмок
4.7
Тип Топ
Трейлер 1
Трейлер 1
О фильме
Салли и Эстер служат в полиции и являются полными противоположностями. Тем не менее, медленно, но верно Салли превращается в Эстер в процессе расследования смерти информатора алжирского происхождения.
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В ролях
Изабель Юппер
Esther Lafarge
Франсуа Дамиенс
Robert Mendès
Сандрин Киберлэн
Sally Marinelli
Кароль Роше
Virginie Benamar
Аймен Саиди
Younès
Сайда Беккуче
Rachida Belkacem
Франсуа Негре
Nadal
Эли Лисон
Rozynski
Allain Naron
Bontemps
Юссеф Тиберканин
Aurélien
Режиссер
Серж Бозон
Сценарист
Аксель Ропер
,
Серж Бозон
,
Одиль Барски
,
Билл Джеймс
Композитор
Roland Wiltgen
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Люксембург / Франция / Бельгия
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
2013
Премьера в мире
19 мая 2013
Дата выхода
11 сентября 2013
Франция
Сборы в мире
$10 201
Производство
Les Films Pelléas, Iris Productions, Iris Films
Другие названия
Tip Top, Тип Топ, 完美无缺
Еще
Рейтинг фильма
4.7
Оцените
13
голосов
4.7
IMDb
Трейлеры фильма
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Новости о фильме
26 сентября 2016 17:43
В Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция с Изабель Юппер
25 сентября в рамках Международного кинофестиваля «Послание к человеку» прошла пресс-конференция с известной французской актрисой Изабель Юппер. Она представила в Петербурге новую ленту
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