О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Места съёмок
Рейтинги
6.4
Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
2 постера
Киноафиша
Фильмы
ГриГри
ГриГри
Grigris
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
О фильме
Молодой человек с парализованной ногой мечтает о танцах, но, в условиях суровой реальности, оказывается втянутым в контрабанду бензина.
Развернуть
Страна
Франция / Чад
Продолжительность
1 час 41 минута
Год выпуска
2013
Премьера в мире
22 мая 2013
Дата выхода
10 июля 2013
Франция
Производство
Pili Films, Goï Goï Productions, France 3 Cinéma
Другие названия
Grigris, Grigris Glück, Mimi & Grigris, Григри
Режиссер
Махамат-Салех Харун
В ролях
Сирил Гуи
Мариус Йелоло
Все актеры и съемочная группа
