Киноафиша
Трейлеры
Эли. Трейлер
Эли. Трейлер
Дата публикации: 15 октября 2014
Эли
– Младшая сестра мексиканца Эли - двенадцатилетняя Эстела - влюбляется в полицейского и хочет бежать с ним из города. Само собой, это сулит кучу неприятностей. Для Эли, в первую очередь.
