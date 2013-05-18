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Постер фильма Исчезнувшее изображение
7.3
Киноафиша Фильмы Исчезнувшее изображение
7.3

Исчезнувшее изображение

, 2013
L'image manquante
Камбоджа, Франция / документальный / 18+
Постер фильма Исчезнувшее изображение
7.3

О фильме

В мире столько изображений и картин, что нам кажется, что мы все видели все и обо всем подумали. Много лет я ищу недостающее изображение. Фотографию, снятую между 1975 и 1979 годами красными кхмерами, управлявшими тогда Камбоджей. Конечно, одна фотография не послужит доказательством массовых преступлений, но она заставляет думать. Размышлять. Конструировать историю. Я тщетно искал ее в архивах, в документах, в деревнях моей страны. Теперь я знаю: этого изображения не хватает, и так должно быть.

Больше я не ищу его — оно могло быть непристойным и бессмысленным. Поэтому я сам его создаю. И сейчас предлагаю вам не изображение, и не историю поиска изображения, а изображение поиска: кино это позволяет. Некоторых изображений всегда должно недоставать, их всегда нужно заменять другими: в этом движении — жизнь, борьба, боль и красота, грусть утраченных лиц, понимание прошлого, иногда благородство и даже смелость. Но никогда — забвение.

В ролях

Рандал Даук
Narrator
Jean-Baptiste Phou
Narrator
Jean-Baptiste Phou
Narrator
Режиссер Рити Панх
Сценарист Рити Панх, Christophe Bataille
Композитор Марк Мардер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Камбоджа / Франция
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 3 января 2014
Премьера в мире 18 мая 2013
Дата выхода
4 ноября 2013 Гонконг
11 апреля 2014 Испания
19 марта 2014 США
21 октября 2015 Франция
Сборы в мире $78 097
Производство Catherine Dussart Productions (CDP), ARTE, Bophana Production
Другие названия
L'image manquante, The Missing Picture, La imagen perdida, A hiányzó kép, A Imagem que Falta, Brakujące zdjęcie, Das fehlende Bild, Dingęs paveikslas, L'immagine mancante, Puuduv pilt, Slika, ki je ni, Η εικόνα που λείπει, Исчезнувшее изображение, 消えた画　クメール・ルージュの真実, 遺失的映像

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 11 голосов
7.3 IMDb

Цитаты

[Я не ищу фотографии близких, я хочу прикоснуться к ним, их голосов не хватает, поэтому молчу. Я хочу оставить всё, покинуть свой язык, страну напрасно, и моё детство возвращается. Теперь это мальчик ищет меня, я вижу его, он хочет со мной говорить, но слова трудно найти]

Отзывы о фильме

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