В мире столько изображений и картин, что нам кажется, что мы все видели все и обо всем подумали. Много лет я ищу недостающее изображение. Фотографию, снятую между 1975 и 1979 годами красными кхмерами, управлявшими тогда Камбоджей. Конечно, одна фотография не послужит доказательством массовых преступлений, но она заставляет думать. Размышлять. Конструировать историю. Я тщетно искал ее в архивах, в документах, в деревнях моей страны. Теперь я знаю: этого изображения не хватает, и так должно быть.

Больше я не ищу его — оно могло быть непристойным и бессмысленным. Поэтому я сам его создаю. И сейчас предлагаю вам не изображение, и не историю поиска изображения, а изображение поиска: кино это позволяет. Некоторых изображений всегда должно недоставать, их всегда нужно заменять другими: в этом движении — жизнь, борьба, боль и красота, грусть утраченных лиц, понимание прошлого, иногда благородство и даже смелость. Но никогда — забвение.