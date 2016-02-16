Танец реальности
– Алехандро Ходоровский прославился не только своими сюрреалистичными фильмами, часто повергающими зрителей в настоящий шок, но и разработке собственной теории психомагии. Эта методика психологической терапии направлена на избавление от различных психических травм, которые человек получает в первые годы своей жизни. При её разработке Алехандро опирался на собственные воспоминания о детстве.
ну и чо, уринотерапия? Фон Триер вон, одну тетеньку по рукам пустил во спасение мужа. А другую, тоже певунью, кстати, совсем повесил.
Вообще они похожи, режиссеры, в смысле. Про что снимают. Только векторы движения разные. Один приговор вынес нам всем, и с тех пор стучит молотком раз за разом, отклоняя собственные же апелляции. Другой пришел к абсолютной любви. И мудро, страстно и нежно тянет за собой.
Насчет насилия: показано шикарно, как часть жизни, и эмоции от него правильные. Сексуальный сцен вообще не было. Была одна эротичная, в которой Хайме чулки натягивал на выставочные ноги✊ .
третья столица, ёптить...
Фрог, смотрел? как оно?
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