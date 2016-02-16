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Танец реальности - трейлер
Киноафиша Трейлеры Танец реальности. Трейлер

Танец реальности. Трейлер

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Дата публикации: 30 июля 2014
Танец реальности – Алехандро Ходоровский прославился не только своими сюрреалистичными фильмами, часто повергающими зрителей в настоящий шок, но и разработке собственной теории психомагии. Эта методика психологической терапии направлена на избавление от различных психических травм, которые человек получает в первые годы своей жизни. При её разработке Алехандро опирался на собственные воспоминания о детстве.
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fanbunga 16 февраля 2016, 02:28
Фрог, спасибо! посмотрела. Felicidad✊



ну и чо, уринотерапия? Фон Триер вон, одну тетеньку по рукам пустил во спасение мужа. А другую, тоже певунью, кстати, совсем повесил.

Вообще они похожи, режиссеры, в смысле. Про что снимают. Только векторы движения разные. Один приговор вынес нам всем, и с тех пор стучит молотком раз за разом, отклоняя собственные же апелляции. Другой пришел к абсолютной любви. И мудро, страстно и нежно тянет за собой.



Насчет насилия: показано шикарно, как часть жизни, и эмоции от него правильные. Сексуальный сцен вообще не было. Была одна эротичная, в которой Хайме чулки натягивал на выставочные ноги✊ .
16 февраля 2016, 02:28 Ответить
fanbunga 16 февраля 2016, 02:29
на миллионный город один сеанс в сутки, в два часа ночи✊ , в самом дурацком зале с плохой вентиляцией!

третья столица, ёптить...



Фрог, смотрел? как оно?
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
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