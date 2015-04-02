Меню
Дата публикации: 16 мая 2013
Возмутитель спокойствия – То ли демон из ночных кошмаров, то ли аллегория, то ли ожившее воплощение всех человеческих страхов — Боргман, словно злой дух современного города, загнанный за красивые фасады, вырывается на волю. Размеренная жизнь обычной семьи с его появлением уже никогда не вернется в прежнее русло…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Прелесть какой странный фильм. И гипнотичный. Я два раза уже посмотрела.

Какие-то черти - не черти, ангелы - не ангелы, а не пойми кто приходят, захватывают души и дома, и сопротивляться им нет никакой возможности.

Забавно было, как деловито в начале фильма на бомжей охотился доморощенный спецназ во главе с местным священником. А ночной спектакль жутковатый. Хоть мужчины были в балетных пачках из-под пиджаков, а не до смеха.

Из непонятного: не у всех же в головах разруха, и не все головы заслужили, чтобы их в ведерко с цементом...

9/10
