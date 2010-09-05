«Caracremada» (Burnface ) -- так называли испанские гвардейцы Рамона Вилья Капдевилья, последнего партизана, активно борющегося с режимом Франко. Из своего штаба в Тулузе, антифашистская Национальная Конфедерация Труда в изгнании поставляла оружие и обеспечивала безопасность группе партизан, производивших диверсии на Каталонской электростанции с 1946 года. В 1951 году НКТ официально прекратила насильственное сопротивление режиму Франко и отозвала своих активистов.

Рамон Вилья Капдевилья отказался подчиниться, остался в лесах Каталонии и продолжал борьбу в одиночестве, упорно уничтожая электрические линии с помощью простой ножовки. В 60ые годы анархистские движения в изгнании возобновляют партизанское сопротивление режиму, молодые неопытные активисты вступают в борьбу, оставленную их предшественниками десятилетие назад.

Однажды ночью молодой партизан, преследуемый гвардейцами, просит убежища на ферме. Его появление напоминает молодой девушке Данаид, чей отец погиб, защищая Рамона Вилья, о кровавом прошлом. Незаметно она следует за ним в лесу. Рамон, последний оплот старого сопротивления, с неизменными принципами и тактикой, становится тенью, которая воплотила собой безоговорочную решимость и бескомпромиссную борьбу испанского сопротивления.