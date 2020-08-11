Содержание:

Винсент Галло - Фильмы

- Винсент Галло - «Баффало-66»

- Винсент Галло - «Коричневый кролик»

- Винсент Галло - «Необходимое убийство»

​​​​​​​Винсент Галло - Личная жизнь



Винсент Галло родился 11 апреля 1961 года в Баффало, его родители были выходцами с Сицилии. Он с юности интересовался авангардным искусством, пробовал себя в музыке, перфомансах и театре, а кроме того, снимал экспериментальные короткометражки. На счету Галло оригинальные саундтреки к его собственным фильмам, кроме того, он играл на бас-гитаре в нескольких американских рок-группах.

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Винсент Галло - Фильмы



Галло предпочитает сниматься в независимом кино и чаще выбирает европейских режиссеров. Так, в 1993 году он сыграл в «Аризонской мечте» Эмира Кустурицы, а в 1998 снялся в картине Мики Каурисмяки «Лос-Анжелес без карты». Кроме того, Галло сыграл в фильмах Мартина Скорсезе «Славные парни» и «Тетро». Режиссерский дебют актера состоялся в 1998 году - его первым фильмом стала драма «Баффало-66», отмеченная множеством наград и номинаций. В 2003 году вышла спорная картина Галло «Коричневый кролик», претендовавшая на «Золотую пальмовую ветвь» и шокирующая своей эротической сценой. В 2010 году режиссер выпустил еще один фильм «Обещания, писанные на воде». В 2012 году Галло сыграл в картине Давида Манули «Легенда о Каспаре Хаузере».



Винсент Галло - «Баффало-66»



В 1998 году Галло снял независимый фильм «Баффало-66» и сам сыграл в нем главную мужскую роль. По сюжету, Билли Браун (Винсент Галло) выходит из тюрьмы после пятилетнего заключения. Ему пришлось взять на себя чужую вину в качестве оплаты долга по спортивным ставкам - и теперь он охвачен желанием отомстить тому игроку «Баффало Биллс», который промахнулся в финале чемпионата и тем самым «подвел» его. Но Билли скрыл от родителей факт своего заключения, сказав, что он просто женился и переехал в другой город. В поисках туалета он заходит в танцевальный клуб и встречает там девушку по имени Лейла (Кристина Риччи). Билли похищает ее, чтобы привести к своим родителям и представить в качестве своей жены.



Винсент Галло - «Коричневый кролик»



Фильм 2003 года, в котором Галло выступал сценаристом, режиссером, монтажером и даже гримером. Главный герой Бад Клей едет на своем фургоне в Калифорнию, чтобы принять участие в мотогонке. По дороге он приглашает случайную попутчицу поехать с ним, но передумав, бросает ее. Бад приезжает в дом пожилых родителей своей девушки Дейзи (Хлоя Севиньи), но мать Дейзи не помнит его, хотя в детстве он жил в соседнем доме. Также она не помнит, как Бад и ее дочь жили в своем доме в Калифорнии, и как она сама навещала их. В доме до сих пор живет коричневый кролик Дейзи, но ее самой там нет. Бад уезжает и по пути заходит в зоомагазин, чтобы спросить, сколько живут кролики. Продавец отвечает, что 5-6 лет.



Винсент Галло - «Необходимое убийство»

Фильм 2010 года, снятый Ежи Сколимовским. Американские военные привозят в Европу боевика талибана Мохаммеда, которого они захватили в Афганистане. В результате автомобильной аварии пленник вырывается на свободу и оказывается в чужом незнакомом ему мире. Его разыскивает армия, а Мохаммед готов на все, чтобы вернуться обратно в Афганистан. Винсент Галло получил приз лучшему актеру на Венецианском фестивале.



Винсент Галло - Личная жизнь

Галло называет себя мужчиной, доступным любой женщине. Он не раз заявлял, что за 50 000 долларов любая желающая может провести с ним время.