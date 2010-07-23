Постер фильма Цирк "Колумбия"
6.6
Цирк "Колумбия" - трейлер
6.6

Цирк "Колумбия"

, 2010
Cirkus Columbia
Германия, Франция, Великобритания, Словения, Бельгия, Сербия, Босния и Герцеговина / драма / 18+
Постер фильма Цирк "Колумбия"
6.6
Цирк "Колумбия" - трейлер
Цирк "Колумбия"  трейлер

1991 год. Небольшой городок на юге Герцеговины. После многих лет коммунистического режима настала очередь демократических перемен. В стране произошли свободные выборы, к власти пришли новые люди. Все это означает, что беглецы, проведшие многие годы вдали от Родины, могут вернуться домой. Один из таких политических беженцев, Дивко Бунтич, по возвращении в город детства начинает осуществлять личную месть своим обидчикам. Он вернулся не с пустыми руками: новая, на сорок лет младше его, жена, новый «Мерседес», черный кот и внушительный банковский счет.

Первым актом отмщения для Дивко становится вышвыривание экс жены и сына из их старого дома. Благодаря деньгам Дивко побеждает во всех своих делах и, кажется, что ничто не помешает достичь герою полной сатисфакции. Но жизнь бывает полна сюрпризов: надвигающаяся война рассудит по-своему.

В ролях

Мики Манойлович
Мики Манойлович
Мира Фурлан
Борис Лер
Милан Штрлич
Светислав Гончич
Елена Ступлянин
Режиссер Данис Танович
Сценарист Ивица Джикич, Данис Танович
Детали фильма

Страна Германия / Франция / Великобритания / Словения / Бельгия / Сербия / Босния и Герцеговина
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 23 июля 2010
Дата выхода
26 января 2012 Россия Русский репортаж
26 января 2012 Беларусь
23 июля 2010 Босния и Герцеговина
15 июля 2011 Испания
27 мая 2011 Италия
26 января 2012 Казахстан
20 декабря 2010 США
26 января 2012 Украина
23 марта 2011 Франция
Сборы в мире $173 083
Производство Asap Films, Autonomous, Studio Maj
Другие названия
Cirkus Columbia, Cirkas 'Kolumbija', Cirkus Kolumbija, Cirkusz Kolumbia, Cyrk Columbia, Güzel Bir Hayat Düşlerken, Kirkas Columbia, Цирк 'Колумбия', Цирк Колумбия, 丈夫的情人

6.6
7.2 IMDb

