1991 год. Небольшой городок на юге Герцеговины. После многих лет коммунистического режима настала очередь демократических перемен. В стране произошли свободные выборы, к власти пришли новые люди. Все это означает, что беглецы, проведшие многие годы вдали от Родины, могут вернуться домой. Один из таких политических беженцев, Дивко Бунтич, по возвращении в город детства начинает осуществлять личную месть своим обидчикам. Он вернулся не с пустыми руками: новая, на сорок лет младше его, жена, новый «Мерседес», черный кот и внушительный банковский счет.

Первым актом отмщения для Дивко становится вышвыривание экс жены и сына из их старого дома. Благодаря деньгам Дивко побеждает во всех своих делах и, кажется, что ничто не помешает достичь герою полной сатисфакции. Но жизнь бывает полна сюрпризов: надвигающаяся война рассудит по-своему.