Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джон Ву
Джон Ву
John Woo
О персоне
Фильмография
Новости
Награды и номинации
Вопросы и ответы
Джон Ву
John Woo
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
23 сентября 1946
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Джон Ву
Родился 23 сентября, 1946 года. Гуанчжоу, Китай.
Развернуть
Фильмография Джон Ву
Битва бессмертных: Код
боевик, фантастика
2019, США
2.0
Переправа 2
драма
2015, Китай / Япония / Корея / США
6.0
Переправа
драма, исторический
2014, Китай / Япония / Корея / США
5.0
Битва у Красной скалы 2
исторический, военный, боевик, драма
2009, Китай
8.0
Битва у Красной скалы
приключения, боевик, драма
2008, Китай
8.0
Невидимые дети
драма
2005, Франция / Италия
6.0
Час расплаты
триллер, боевик, фантастика
2003, США
6.0
Говорящие с ветром
боевик, драма, военный
2002, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Режиссер Джон Ву снимет ремейк собственного фильма «Наемный убийца»
Легендарный гонконский боевик получит новое воплощение.
Написать
3 мая 2022 15:18
Джон Ву снимет боевик без диалогов во главе с Юэлем Киннаманом
Это будет первый американский фильм постановщика с 2003 года.
Написать
1 ноября 2021 11:06
Постановщик «Годзиллы против Конга» Адам Вингард снимет сиквел «Без лица»
Он же напишет сценарий вместе с Саймоном Барретом.
Написать
12 февраля 2021 11:36
Все новости
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России