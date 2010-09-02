Фильм рассказывает историю Николы, пациента психиатрической лечебницы при монастыре. Никола родился в «чудесных шестидесятых», воспитывала его бабка, поскольку мать лежала в психушке. Герой любит старый анекдот: «В одном дурдоме сто ворот. Два психа решили бежать. Перелезли через 99 ворот, а потом один и говорит: «Слушай, я устал, давай вернемся. Завтра сбежим».. Психи всегда возвращаются, считает Никола. В некотором смысле он всегда был нормальным, но концентрация идиотов вокруг мальчика зашкаливала. Со временем он обзавелся воображаемым другом, и жизнь в психушке перестала быть скучной. Но встреча Николы с повзрослевшей девушкой мечты превращается в кошмар…