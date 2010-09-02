Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Литвяк» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Паршивая овца
6.8
Киноафиша Фильмы Паршивая овца
6.8

Паршивая овца

, 2010
La pecora nera
Италия / драма, комедия / 18+
Постер фильма Паршивая овца
6.8

О фильме

Фильм рассказывает историю Николы, пациента психиатрической лечебницы при монастыре. Никола родился в «чудесных шестидесятых», воспитывала его бабка, поскольку мать лежала в психушке. Герой любит старый анекдот: «В одном дурдоме сто ворот. Два психа решили бежать. Перелезли через 99 ворот, а потом один и говорит: «Слушай, я устал, давай вернемся. Завтра сбежим».. Психи всегда возвращаются, считает Никола. В некотором смысле он всегда был нормальным, но концентрация идиотов вокруг мальчика зашкаливала. Со временем он обзавелся воображаемым другом, и жизнь в психушке перестала быть скучной. Но встреча Николы с повзрослевшей девушкой мечты превращается в кошмар…

В ролях

Асканио Челестини
Джорджо Тирабасси
Джорджо Тирабасси
Майя Санса
Майя Санса
Луиджи Федель
Луиза Де Сантис
Тереза Сапонанджело
Режиссер Асканио Челестини
Сценарист Вильма Лабате, Асканио Челестини, Уго Кити
Композитор Асканио Челестини
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 2 сентября 2010
Дата выхода
1 октября 2010 Италия
20 апреля 2011 Франция
Бюджет €1 800 000
Сборы в мире $820 140
Производство Madeleine, Rai Cinema, Passione
Другие названия
La pecora nera, The Black Sheep, Czarna owca, Fekete bárány

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше