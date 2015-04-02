Меню
Печальная баллада для трубы - тизер
Печальная баллада для трубы. Тизер

Печальная баллада для трубы. Тизер

Дата публикации: 18 ноября 2010
Печальная баллада для трубы – В 1937 году два клоуна Хавьер и Серхио против их воли призваны военными на гражданскую войну. В ожесточенных сражениях они принимают участие с оружием наперевес и в своих шутовских нарядах. Спустя годы после войны они сразятся уже между собой — два клоуна с обезображенными лицами поспорят за любовь юной циркачки и будут это делать с такой яростью, что она обратится на предмет их любви
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 25/02/2011 - 18:50:43):

Любовь не спасет этот мир... скорее она его разрушит.



Когда я смотрела на обезображенные и изувеченные лица клоунов, подумалось, какая метафора страсти и того, что она делает с людьми... Очень жестокий фильм, но некоторые сцены придуманы настолько потрясающе, что они, наверное, войдут в историю кино навсегда. Например, где Наталья прыгает с громадного креста, удерживаемая разматывающейся красной тканью, которая тянется за ее падающей фигурой подобно кровавому сюжету ... впрочем даже описывать не хочется, это надо просто видеть...

Мне сейчас вспоминаются фильмы Бюнеэля... Пожалуй, достойное современное продолжение...
2 апреля 2015, 12:51
Balada 2 апреля 2015, 12:51
Фильм меня потряс. Здесь всё на грани жизни и смерти. И эта песня...просто мурашки по коже. Спасибо за ссылочку. Это же Рафаэль! Тот самый испанец с обалденным голосом. Снимаю шляпу.
2 апреля 2015, 12:51
6.8 Печальная баллада для трубы
Печальная баллада для трубы военный, драма, комедия, 2010, Франция / Испания
