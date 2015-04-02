Печальная баллада для трубы
– В 1937 году два клоуна Хавьер и Серхио против их воли призваны военными на гражданскую войну. В ожесточенных сражениях они принимают участие с оружием наперевес и в своих шутовских нарядах. Спустя годы после войны они сразятся уже между собой — два клоуна с обезображенными лицами поспорят за любовь юной циркачки и будут это делать с такой яростью, что она обратится на предмет их любви
Любовь не спасет этот мир... скорее она его разрушит.
Когда я смотрела на обезображенные и изувеченные лица клоунов, подумалось, какая метафора страсти и того, что она делает с людьми... Очень жестокий фильм, но некоторые сцены придуманы настолько потрясающе, что они, наверное, войдут в историю кино навсегда. Например, где Наталья прыгает с громадного креста, удерживаемая разматывающейся красной тканью, которая тянется за ее падающей фигурой подобно кровавому сюжету ... впрочем даже описывать не хочется, это надо просто видеть...
Мне сейчас вспоминаются фильмы Бюнеэля... Пожалуй, достойное современное продолжение...
