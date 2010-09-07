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Постер мультфильма Детские голоса
7.3
Детские голоса - Трейлер
Киноафиша Фильмы Детские голоса
7.3

Детские голоса

, 2010
Pequeñas voces
Колумбия / драма, анимация, документальный / 18+
Трейлеры
Постер мультфильма Детские голоса
7.3
Детские голоса - Трейлер
Детские голоса  Трейлер

О фильме

Анимационный документальный фильм, созданный на основе рисунков и воспоминаний детей, которые выросли в обстановке насилия и хаоса в Колумбии.
Режиссер Эдуардо Каррилло, Оскар Андраде
Сценарист Eduardo Carrillo
Композитор Juan Pablo Salcedo
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Колумбия
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 7 сентября 2010
Дата выхода
16 ноября 2011 Франция
Производство Jaguar Digital
Другие названия
Pequeñas voces, Little Voices, Les petites voix, Pequenas voces 3d

Рейтинг мультфильма

7.3
Оцените 13 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
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Детские голоса - Трейлер
Детские голоса Трейлер
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