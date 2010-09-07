Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Долина улыбок»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
7.3
Киноафиша
Фильмы
Детские голоса
7.3
Детские голоса
, 2010
Pequeñas voces
Колумбия / драма, анимация, документальный / 18+
Трейлеры
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
7.3
Детские голоса
Трейлер
Трейлер
О фильме
Анимационный документальный фильм, созданный на основе рисунков и воспоминаний детей, которые выросли в обстановке насилия и хаоса в Колумбии.
Развернуть
Режиссер
Эдуардо Каррилло
,
Оскар Андраде
Сценарист
Eduardo Carrillo
Композитор
Juan Pablo Salcedo
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
Колумбия
Продолжительность
1 час 16 минут
Год выпуска
2010
Премьера в мире
7 сентября 2010
Дата выхода
16 ноября 2011
Франция
Производство
Jaguar Digital
Другие названия
Pequeñas voces, Little Voices, Les petites voix, Pequenas voces 3d
Еще
Рейтинг мультфильма
7.3
Оцените
13
голосов
7.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы
Трейлеры мультфильма
Все трейлеры
Детские голоса
Трейлер
0
0
Все трейлеры
Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма
Отзывы о мультфильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Фильмы похожие на Детские голоса
Голосок
мюзикл, драма, комедия, мелодрама
1998, Великобритания
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Отзывы
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Отзывы
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Распаковка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Касса невест
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Даже после 60 градусов в машинке наволочки и простынь неприятно пахнут из-за одной ошибки при стирке
Сколько стоили молоко, батон и пломбир в СССР? Этот ностальгический тест неожиданно завалили даже те, кому 50+
Четырехдневку в России одобрили официально: отдыхать по три дня подряд разрешили всем и каждому
«Между первой и второй» — тест небольшой: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с посиделками за столом
5 шикарных сериалов вернутся в июле с новыми сезонами – готовьтесь к бессонным ночам: от sci-fi до «Ходячих мертвецов»
Крови и обнажёнки будет море: Нолан чуть не отказался снимать «Одиссею» с темнокожей Еленой — студии поставили ультиматум
В «Доме дракона» наконец появился интриган не хуже Мизинца – а вы и не поняли: гениальную подставу Лариса заметили единицы
Пересмотрела всего «Шрэка» и нашла 3 отсылки на культовое кино: одна из них – на «Властелина колец» (спорим, вы упустили?)
5 недель подряд этот фильм — №1 в России: «реально вещь» — говорят зрители, которые принесли ему уже почти 2 млрд сборов
У природы нет плохой погоды, зато плохой результат в тесте бывает: вспомните 5 фильмов СССР по кадру на свежем воздухе
Поезд тронулся — память, кажется, тоже: угадайте 6 легендарных фильмов СССР по кадру из вагона
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри мультфильмы в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667