Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Одиночество простых чисел
La solitudine dei numeri primi
Одиночество простых чисел, 2010
2010 / Германия / Франция / Италия
6.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Жанр:
драма
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Маттиа думал, что они с Аличе — простые числа, одинокие и потерянные. Те числа, которые стоят рядом, но не настолько рядом, чтобы по-настоящему соприкоснуться. Но только ей он никогда не говорил об этом…
Развернуть
6.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
1 час 58 минут
Год выпуска
2010
Премьера в мире
10 сентября 2010
Возраст
18+
Режиссер
Саверио Костанзо
В ролях
Лука Маринелли
Мартина Альбано
Томмазо Нери
Изабелла Росселлини
Маурицио Донадони
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Одиночество простых чисел
Засуха
(2022)
6.3
Меня зовут Джиг-Робот
(2015)
7
Не будь злым
(2015)
7.4615383
Голодные сердца
(2014)
6.6
Наша жизнь
(2010)
6.714286
Тихая жизнь
(2010)
6.4666667
В память обо мне
(2007)
6.285714
Лакомб Люсьен
(1973)
7.7
Долгожданный рассвет
5.4
Белые ночи
(1985)
6.7272725
Поздние цветы
(2011)
5.8
Я есть любовь
(2009)
7
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 01/12/2011 - 21:21:15
Динамичный триллер? Может, другую историю взяли за основу? Хотя имена совпадают...
Маттиа…
Читать дальше…
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Не думала, что роман Паоло Джордано можно экранизировать.
Это такое ковыряние в самых-самых закоулках души. Мысли и переживания очень интимные, из…
Читать дальше…
Отзывы
Написать
15
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма
Все кадры
Все кадры
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Рецензия
Отзывы
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Отзывы
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Чижик-Пыжик возвращается
Отзывы
2023, Россия, семейный, детектив
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Отзывы
2023, Россия, анимация
Related video
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Эти 3 знака Зодиака не смогут разбогатеть: так говорят звезды
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями
Весь сюжет крутится вокруг этого: Гайдай допустил грубейшую ошибку в фильме «Спортлото-82»
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Динамичный триллер? Может, другую историю взяли за основу? Хотя имена совпадают...
Маттиа… Читать дальше…
Это такое ковыряние в самых-самых закоулках души. Мысли и переживания очень интимные, из… Читать дальше…