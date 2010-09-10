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Одиночество простых чисел Одиночество простых чисел
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La solitudine dei numeri primi

Одиночество простых чисел, 2010

2010 / Германия / Франция / Италия
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме
Маттиа думал, что они с Аличе — простые числа, одинокие и потерянные. Те числа, которые стоят рядом, но не настолько рядом, чтобы по-настоящему соприкоснуться. Но только ей он никогда не говорил об этом…
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 10 сентября 2010
Возраст 18+
Режиссер
Саверио Костанзо
Саверио Костанзо
В ролях
Лука Маринелли
Лука Маринелли
Мартина Альбано
Томмазо Нери
Изабелла Росселлини
Изабелла Росселлини
Маурицио Донадони
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Одиночество простых чисел 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 01/12/2011 - 21:21:15

Динамичный триллер? Может, другую историю взяли за основу? Хотя имена совпадают...
Маттиа… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Не думала, что роман Паоло Джордано можно экранизировать.
Это такое ковыряние в самых-самых закоулках души. Мысли и переживания очень интимные, из… Читать дальше…
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