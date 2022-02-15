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Алекс де ла Иглесиа
Алекс де ла Иглесиа
Álex de la Iglesia
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Алекс де ла Иглесиа
Álex de la Iglesia
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Дата рождения
4 декабря 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Алекса де ла Иглесиа
Родился 4 декабря 1965 года. Бильбао, Испания.
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Фильмография Алекса де ла Иглесиа
Венецияфрения
ужасы
2021, Испания
6.0
Дикая история
ужасы, триллер, комедия
2017, Испания / Аргентина
6.0
Убойный огонек
комедия
2015, Испания
6.0
Ведьмы из Сугаррамурди
ужасы, комедия
2013, Испания
6.0
Последняя искра жизни
драма
2011, Испания / Франция / США
7.0
Печальная баллада для трубы
военный, драма, комедия
2010, Франция / Испания
7.0
Убийства в Оксфорде
триллер, криминал
2007, Испания
6.0
Идеальное преступление
детектив, триллер, комедия
2004, Италия / Испания
7.0
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