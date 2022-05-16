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Альба Рорвахер

Alba Rohrwacher
Альба Рорвахер
Альба Рорвахер Alba Rohrwacher
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Дата рождения
27 февраля 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Альбы Рорвахер

Содержание:
Альба Рорвахер – Фильмы
  - Альба Рорвахер - «Голодные сердца»
  - Альба Рорвахер - «Призраки Исмаэля»
  - Альба Рорвахер - «Дочь моя»
Альба Рорвахер – Личная жизнь

Альба Рорвахер родилась 27 февраля 1979 года во Флоренции, Италия, в семье немца и итальянки. Рорвахер закончила Итальянскую национальную киношколу в Риме, после чего поступила в труппу местного театра.

Альба Рорвахер – Фильмы

Впервые Рорвахер появилась в большом кино в 2005 году в фильме «Мелисса: Интимный дневник», но ее прорывом стала роль Эльзы в картине «Дни и облака» 2007 года. Фильм рассказывает о богатой семейной паре, которая в одночасье теряет свои сбережения, источник дохода и социальный статус – теперь супруги вынуждены пройти через тяжелые испытания. За эту роль Рорвахер получила итальянскую национальную кинопремию «Давид ди Донателло» в номинации «Лучшая женская роль второго плана». После этого актриса снялась в фильме «Тихий хаос», а за роль в картине «Папа Джованны» 2008 года вновь получила «Давид ди Донателло» как лучшая актриса. Далее последовали ленты «Я — это любовь», «Тот, кто придет», «Из плоти и кости» и «Миссия мира», которые укрепили популярность актрисы на родине. Триумфом актрисы стала роль Мины в картине «Голодные сердца», где она сыграла вместе с Адамом Драйвером. За эту роль Рорвахер получила Кубок Вольпи в номинации «Лучшая женская роль» и Кубок Пазинетти в номинации «Лучшая актриса» на Венецианском кинофестивале.

В 2014 году Рорвахер снялась в фильме «Чудеса», который стал участником Каннского кинофестиваля. На следующий год актриса сыграла в фильме «Сказка сказок» Маттео Гарроне по сказкам писателя Джамбаттисты Базиле. Кроме того, она появилась в проекте «Кровь моей крови» Марко Беллоккьо, в дебютном фильме Лауры Биспури «Клятвенная девственница» и в комедии Паоло Дженовезе «Идеальные незнакомцы». Через год Ровахер снялась в фильме французского режиссёра Арно Деплешена «Призраки Исмаэля» о режиссере, который внезапно встречает возлюбленную, пропавшую 20 лет назад. В 2018 году актриса снялась в картине Лауры Биспури «Дочь моя» о девочке, которая разрывается между родной матерью и женщиной, вырастившей ее. Фильм был отобран для участия в конкурсе 68-го Берлинского международного кинофестиваля.

Альба Рорвахер - «Голодные сердца»

Фильм Саверио Констанцо 2014 года о Мине (Альба Рорвахер) и Джуде (Адам Драйвер), которые случайно оказались запертыми в туалете, и это положило начало их отношениям. Однажды Мина решает вернуться на родину в Италию, и Джуд настаивает на незащищенном сексе, в результате которого она беременеет. Она решает оставить ребенка и остается с возлюбленным, но внезапно ее поведение начинает меняться. Она плохо ест, отказывается от наблюдения врачей и пытается уговорить Джуда пойти к медиуму, потому что уверена, что ее ребенок – индиго. Из-за истощения у Мины пересыхают околоплодные воды, и врачам приходится в срочном порядке делать кесарево сечение, хотя она возражает против этого. После рождения ребенка она держит его на веганской диете, из-за чего он плохо развивается. Джуд пытается договориться с ней, заставить кормить полноценной едой, а потом кормит сына тайно, но поведение Мины продолжает выходить из-под контроля.

Альба Рорвахер - «Призраки Исмаэля»

Драма Арно Деплешена 2017 года о режиссере Исмаэле (Матье Амальрик), который 20 лет пытался разгадать тайну исчезновения своей возлюбленной Карлотты (Марион Котияр), но отчаявшись, сходится с новой волюбленной – Сильвией (Шарлотта Генсбур). Но однажды накануне начала съемок его нового фильма Карлотта возвращается, и вся жизнь Исмаэля меняется. Героиня Рорвахер не названа по имени.

Альба Рорвахер - «Дочь моя»

Драма Лауры Биспури 2018 года о десятилетней Виттории, которая выросла в отдаленной сардинской деревне вместе с матерью Тиной (Альба Рорвахер). Однажды на родео она встречает Анжелику (Валерия Голино), которая вскоре оказывается втянута в их с матерьюотношения, но девочка не может понять, каким образом.

Альба Рорвахер – Личная жизнь

Рорвахер не замужем и тщательно скрывает свою личную жизнь.

Интересные факты о Альбе Рорвахер

Сетра Рорвахер Аличе также выбрала профессию в кинематографе и стала режиссёром и сценаристом.

Фильм «Голодные сердца» снят по мотивам романа «Ребенок индиго» Марко Францозо».

Фильмография Альбы Рорвахер
Химера
драма 2022, Италия
0.0
Три семьи
Три семьи
комедия, драма 2021, Италия / Франция
6.0
Павлиний рай
Павлиний рай
драма 2021, Италия / Германия
5.0
Небо Ливана
Небо Ливана
драма 2020, Франция
6.0
Последние слова
Последние слова
драма, фантастика 2020, Франция / Италия
5.0
Italian Best Shorts 4: Истории нашей жизни
Italian Best Shorts 4: Истории нашей жизни
драма, комедия, короткометражный, мелодрама 2020, Италия
0.0
Порочная связь
Порочная связь
драма 2020, Италия
5.0
Hellhole
драма 2019, Бельгия / Нидерланды
5.0
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Фотографии Альбы Рорвахер Все фотографии
Альба Рорвахер Альба Рорвахер Альба Рорвахер Альба Рорвахер
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Альба Рорвахер разыскивает своего любимого пса в трейлере итальянского фильма «Марсель!» Картина посвящена непростым отношениям между матерью и ее юной дочерью.
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16 мая 2022 14:11
Звезда «Короны» Джош О’Коннор и Изабелла Росселлини снимутся в новом фильме Аличе Рорвахер Картина, получившая название «Химера», расскажет о теневой стороне археологических раскопок на юге Италии.
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15 февраля 2022 10:47
Режиссер-документалист Марк Казинс работает над фильмом о фашистской пропаганде Картина будет приурочена к столетию с момента прихода к власти в Италии Бенито Муссолини.
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10 февраля 2022 15:03
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