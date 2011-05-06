Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Первое назначение
1 постер
Киноафиша Фильмы Первое назначение

Первое назначение

Il primo incarico 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

1953 год. Нена, молодая учительница из Южной Италии, получила первую в своей жизни работу и должна уехать далеко от дома. Она влюблена в молодого человека из высшего класса, Франческо, который вроде бы отвечает ей искренней взаимностью; оба убеждены, что расстояние не станет помехой их любви.

Новая жизнь оказывается куда хуже, чем Нена себе ее представляла: здание школы рушится на глазах, дети — неуправляемые, вокруг люди, с которыми у нее нет ничего общего. Она держится лишь из гордости и потому, что Франческо восхищается ее стойкостью.

Но в один холодный февральский день ей кажется, что любовь потеряна навсегда; чувствуя себя преданной, Нена в отчаянии принимает ошибочное, на первый взгляд, решение, но именно оно подарит ей возможность окончательно повзрослеть и обрести счастье.

Первое назначение - трейлер
Первое назначение  трейлер
Страна Италия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 6 мая 2011
Дата выхода
6 мая 2011 Италия
Сборы в мире $260 294
Производство Bianca Film, Rai Cinema, Saietta Film
Другие названия
Il primo incarico, The First Assignment, Az első tanítói állás, 少女总有出闺时
Режиссер
Джорджия Чечере
В ролях
Изабелла Рагонезе
Изабелла Рагонезе
Альберто Болл
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Первое назначение
Вся жизнь впереди 6.9
Вся жизнь впереди (2008)
В одном прекрасном месте 6.1
В одном прекрасном месте (2015)
Наша жизнь 6.7
Наша жизнь (2010)
Светлое будущее 6.4
Светлое будущее (2017)
Жизнь одна, возможно, две 6.6
Жизнь одна, возможно, две (2010)

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 14 голосов
6.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Первое назначение - трейлер
Первое назначение Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
95% у критиков и 90% у зрителей на «томатах»: «Соперники» с рейтингом 7,9 на IMDb возвращаются со 2 сезоном — точная дата известна
Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили
Включила самый провальный ремейк Disney «Белоснежку» с 1,7 на IMDb — и не поняла хейта: вы что от сказки вообще ожидали? С ума сошли?
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше