1953 год. Нена, молодая учительница из Южной Италии, получила первую в своей жизни работу и должна уехать далеко от дома. Она влюблена в молодого человека из высшего класса, Франческо, который вроде бы отвечает ей искренней взаимностью; оба убеждены, что расстояние не станет помехой их любви.

Новая жизнь оказывается куда хуже, чем Нена себе ее представляла: здание школы рушится на глазах, дети — неуправляемые, вокруг люди, с которыми у нее нет ничего общего. Она держится лишь из гордости и потому, что Франческо восхищается ее стойкостью.

Но в один холодный февральский день ей кажется, что любовь потеряна навсегда; чувствуя себя преданной, Нена в отчаянии принимает ошибочное, на первый взгляд, решение, но именно оно подарит ей возможность окончательно повзрослеть и обрести счастье.