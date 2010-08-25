Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Кусочки льда
1 постер
Киноафиша Фильмы Кусочки льда

Кусочки льда

Le bruit des glaçons 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

История писателя, злоупотребляющего алкоголем, столкнувшегося с медицинскими проблемами.
Страна Франция
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 25 августа 2010
Дата выхода
18 апреля 2013 Украина
25 августа 2010 Франция
Сборы в мире $5 577 226
Производство Thelma Films, Manchester Films, Wild Bunch
Другие названия
Le bruit des glaçons, The Clink of Ice, Una visita inoportuna, A jégkockák zörgése, Clink of Ice, Der Klang von Eiswürfeln, Dźwięk kostek lodu, The Sound of Ice Cubes, Звън на кубчета лед, Шорох кубиков льда, Шурхіт кубиків льоду, 더 클링크 오브 아이스, クラッシュドアイスの雑音
Режиссер
Бертран Блие
Бертран Блие
В ролях
Жан Дюжарден
Жан Дюжарден
Альбер Дюпонтель
Альбер Дюпонтель
Анн Альваро
Анн Альваро
Мириам Буайе
Мириам Буайе
Криста Тере
Криста Тере
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Кусочки льда
Слишком красивая для тебя 6.9
Слишком красивая для тебя (1989)
Негабаритный груз 4.5
Негабаритный груз (2019)
Отбивные 4.7
Отбивные (2003)
Раз, два, три, замри! 5.8
Раз, два, три, замри! (1993)
Холодные закуски 6.3
Холодные закуски (1979)
Вальсирующие 7.1
Вальсирующие (1974)
Вечернее платье 6.1
Вечернее платье (1986)
99 франков 7.3
99 франков (2007)
Дьявольская деревня 4.8
Дьявольская деревня (2010)
Читай по губам 6.2
Читай по губам (2001)
Гусар на крыше 7.0
Гусар на крыше (1995)
Жизнь — это долгая спокойная река 6.9
Жизнь — это долгая спокойная река (1988)

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 14 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
«Игра престолов» и «Во все тяжкие» в список не попали: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память, чтобы их пересмотреть
«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше