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Постер фильма Страсть
6.2
Страсть - Трейлер
Киноафиша Фильмы Страсть
6.2

Страсть

, 2010
La passione
Италия / драма, комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Страсть
6.2
Страсть - Трейлер
Страсть  Трейлер

В ролях

Сильвио Орландо
Сильвио Орландо
Gianni Dubois
Джузеппе Баттистон
Джузеппе Баттистон
Ramiro
Кристиана Капотонди
Кристиана Капотонди
Flaminia Sbarbato
Стефания Сандрелли
Стефания Сандрелли
Il Sindaco
Касия Смутняк
Касия Смутняк
Caterina
Марко Мессери
Del Ghianda
Giovanni Mascherini
Jonathan
Мария Пайато
Helga
Фаусто Руссо Алези
Фаусто Руссо Алези
Pippo
Коррадо Гуццанти
Коррадо Гуццанти
Manlio Abbruscati
Режиссер Карло Маццакурати
Сценарист Умберто Контарелло, Дориана Леондефф, Карло Маццакурати, Марко Петтенелло
Композитор Карло Кривелли
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 3 сентября 2010
Дата выхода
24 сентября 2010 Италия
Производство Fandango, Rai Cinema, Mediateca Regionale Toscana
Другие названия
La passione, The Passion, La passion, Pasja, Rezisieriaus kancios, The Passion Play, Страсть, ラ・パッショーネ, 激情

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 14 голосов
6.2 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Страсть - Трейлер
Страсть Трейлер
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Отзывы о фильме

fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Не в курсе насчет Маццакурати, про которого тут написано, а фильм Де Пальма мне понравился. Соскучилась, наверное.
Трейлер намекал на рафинированный… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 04/07/2013 - 07:43:43):Явление в лифте оказалось просто сном

а похороны тоже сон, значит? меня босоножки с толку… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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