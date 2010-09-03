В ролях
Giovanni Mascherini
Jonathan
Все актеры и съемочная группа
Композитор
Карло Кривелли
Детали фильма
Страна
Италия
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
2010
Премьера в мире
3 сентября 2010
Производство
Fandango, Rai Cinema, Mediateca Regionale Toscana
Другие названия
La passione, The Passion, La passion, Pasja, Rezisieriaus kancios, The Passion Play, Страсть, ラ・パッショーネ, 激情
Трейлер намекал на рафинированный… Читать дальше…
а похороны тоже сон, значит? меня босоножки с толку… Читать дальше…