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Легенда о злом великане
Легенда о злом великане
Legenda o zlom velikane
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анимация
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О фильме
О рыбаке, который выпустил на свободу жестокого и коварного джинна.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1967
Премьера в мире
1 января 1967
Дата выхода
1 января 1967
Россия
0+
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Legenda o zlom velikane, The Legend About the Terrible Giant, Легенда о злом великане
Режиссер
Иван Иванов-Вано
В ролях
Анатолий Папанов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
5.9
Оцените
10
голосов
6.1
IMDb
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