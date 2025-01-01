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Постер мультфильма Легенда о злом великане
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Киноафиша Фильмы Легенда о злом великане

Легенда о злом великане

Legenda o zlom velikane 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

О рыбаке, который выпустил на свободу жестокого и коварного джинна.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 1 января 1967
Дата выхода
1 января 1967 Россия 0+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Legenda o zlom velikane, The Legend About the Terrible Giant, Легенда о злом великане
Режиссер
Иван Иванов-Вано
В ролях
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.9
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
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Легенда о злом великане

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