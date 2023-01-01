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В горах мое сердце... В горах мое сердце...
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В горах мое сердце..., 1967

1967 / СССР
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

В городе утро. Море, трамваи, на мостовой - пианино. В город прибывает великий актер Мак-Грегор, песни которого заставляют трепетать сердца от горя и радости. Но сердце самого актера не здесь, а в далеких прекрасных горах.

Великого актера приглашает на завтрак один из величайших поэтов мира. Сын поэта по этому случаю отправлен в лавку Козака за свежим батоном, фунтом сыра и бутылкой вина. Но в лавке Козака больше не отпускают в кредит.«Когда он получит деньги?» - спрашивает месье Козак у мальчика. «Никогда, - отвечает мальчик, - Нельзя быть великим и брать за это деньги!»

7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 40 минут
Год выпуска 1967
Премьера в России 6 июня 1967
Премьера в мире 6 июня 1967
Возраст 0+
Режиссер
Рустам Хамдамов
Рустам Хамдамов
В ролях
Елена Соловей
Елена Соловей
Елена Козелькова
Иннокентий Смоктуновский
Иннокентий Смоктуновский
Олег Борисов
Олег Борисов
Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма В горах мое сердце... 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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