В горах мое сердце..., 1967

В городе утро. Море, трамваи, на мостовой - пианино. В город прибывает великий актер Мак-Грегор, песни которого заставляют трепетать сердца от горя и радости. Но сердце самого актера не здесь, а в далеких прекрасных горах.

Великого актера приглашает на завтрак один из величайших поэтов мира. Сын поэта по этому случаю отправлен в лавку Козака за свежим батоном, фунтом сыра и бутылкой вина. Но в лавке Козака больше не отпускают в кредит.«Когда он получит деньги?» - спрашивает месье Козак у мальчика. «Никогда, - отвечает мальчик, - Нельзя быть великим и брать за это деньги!»